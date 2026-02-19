< sekcia Regióny
Únia miest Slovenska novelu o cestnej premávke podporuje
K zmenám v novele o cestnej premávke najmä v prípade zavedenia meračov rýchlosti v mestách a obciach mali výhrady poslanci okolo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý).
Bratislava 19. februára (TASR) - Bezpečnosť chodcov a meranie rýchlosti, ako aj postup pri prerokúvaní návrhu novely zákona o cestnej premávke v parlamente boli vo štvrtok hlavnými témami stretnutia predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) so zástupcami Únie miest Slovenska (ÚMS). Tá novelu plne podporuje a očakáva, že ju poslanci napokon schvália, hoci diskusiu o nej preložili na ďalšie rokovanie NR SR v apríli, keďže koalícia nemala zabezpečenú podporu vo vlastných radoch.
„Hlavné dve témy, ktoré sme otvorili, ale nielen, sú bezpečnosť chodcov a meranie rýchlosti. A to, na čom sme sa zhodli a v čom budeme pokračovať pri komunikácii pred ďalšou rozpravou k tomuto zákonu, je, že navrhnuté opatrenia hovoria o bezpečnosti cestnej premávky,“ uviedla po stretnutí s Rašim viceprimátorka Bratislavy pre dopravu Tatiana Kratochvílová. Pre vysokú nehodovosť sú podľa nej potrebné opatrenia, ktoré znížia nehodovosť a počet smrteľných nehôd na cestách.
Primátor Nitry Marek Hattas povedal, že ÚMS podporuje novelu zákona o cestnej premávke, ktorá rieši objektívnu zodpovednosť. „To znamená, že meranie rýchlosti by mala v kompetencii aj mestská polícia. To, na čom sme sa zhodli s predsedom parlamentu, je otázka bezpečnosti, ktorá je pre nás prioritná,“ podotkol.
Potvrdil veľmi vysoký počet smrteľných nehôd v rámci premávky, konkrétne uviedol 258 takých prípadov ročne. Ďalších 800 účastníkov bolo podľa neho zranených. „Toto číslo je v pomere k Európskej únii a k počtu obyvateľov veľmi vysoké,“ uviedol Hattas s tým, že to treba riešiť. Slovensko je podľa neho jeden z posledných štátov EÚ, ktorý nemá zavedenú túto kompetenciu pre mestskú políciu.
Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák (Hlas-SD), ktorý sa na stretnutí takisto zúčastnil, potvrdil všeobecnú zhodu na novele o cestnej premávke. Pripravilo ju práve ministerstvo vnútra. „Na tomto zákone sa tvrdo ‚makalo' rok a pol. Prešiel štandardným legislatívnym procesom,“ povedal s tým, že ho schválila Hospodárska a sociálna rada SR aj vláda.
Podľa Kaliňáka meranie rýchlosti nebude o tom, aby sa na základe svojvôle niekde osadzovali automaty na zárobok. „Sú vyčistené problémy, ktoré boli v minulosti, napríklad s tým, kto je druhostupňový alebo odvolací orgán v prípade pokút,“ pripomenul. Pokuty podľa neho nebudú alfou a omegou pre bezpečnosť, ale je preukázateľné, že tam, kde boli v minulosti inštalované merače rýchlosti, pokuty a príjmy obcí z nich klesajú, pretože ľudia sa naučili jazdiť disciplinovane.
Novela o cestnej premávke súvisí aj s parkovacou politikou. Generálna prokuratúra SR podľa štátneho tajomníka poukázala na niektoré zlyhania v legislatíve a samosprávach. K tomu bude v pondelok 23. februára okrúhly stôl v NR SR.
