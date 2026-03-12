< sekcia Regióny
Únia miest Slovenska varuje pred oslobodením matiek od dane z prijmu
S návrhom, aby mali pracujúce matky odpustenú daň z príjmu, chce ešte v tomto volebnom období prísť strana Hlas-SD.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) podporuje zmysluplné opatrenia na pomoc rodinám, no zároveň upozorňuje, že ich náklady nemožno prenášať na samosprávy. Stabilné mestá a obce sú totiž podľa nej základom stabilných služieb práve pre rodiny, deti aj celé komunity. V súvislosti s návrhom strany Hlas-SD, aby ženy so štyrmi a viac deťmi neplatili daň z príjmu, upozornila na vážne dôsledky pre mestá a obce. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
ÚMS zdôraznila, že podielová daň z príjmu fyzických osôb patrí medzi hlavné príjmy samospráv, ktoré z nej financujú materské školy a základné školy, sociálne služby, verejné priestory, komunitné služby aj voľnočasové aktivity pre deti. Uviedla, že ak by sa tento príjem znižoval bez jasnej a systémovej náhrady, oslabilo by to práve služby, ktoré rodiny s deťmi každodenne využívajú.
ÚMS takisto upozornila, že následky takéhoto opatrenia by neboli všade na Slovensku rovnaké, keďže rodiny so štyrmi a viac deťmi sú koncentrované v niektorých regiónoch výrazne odlišne. Podľa štatistických údajov žije najviac matiek so štyrmi a viac deťmi v Prešovskom kraji, kde ich je viac ako 40.000. Naopak, Bratislavský kraj má približne 9000 matiek v tejto kategórii. Ešte výraznejšie rozdiely podľa ÚMS vidieť na úrovni okresov, pričom rozdiel medzi jednotlivými okresmi môže byť aj štvornásobný až päťnásobný.
„Ak štát prichádza s takýmto návrhom, musí zároveň jasne povedať, ako samosprávam nahradí výpadok ich príjmov, aby neboli ohrozené služby pre obyvateľov. Mestá a obce už dnes rodiny podporujú konkrétnymi opatreniami - budovaním kapacít materských škôl, sociálnymi a komunitnými službami, podporou voľnočasových aktivít detí či rozvojom dostupného bývania. Práve tieto nástroje majú na život rodín priamy vplyv a vyžadujú si stabilné a predvídateľné financovanie,“ skonštatoval Richard Rybníček, prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín.
Podpora rodín má byť podľa ÚMS citlivá, spravodlivá a systémová. Zároveň nesmie viesť k oslabeniu samospráv, ktoré zabezpečujú služby dôležité pre každodenný život rodín v mestách a obciach. Preto žiada, aby štát pri podobných návrhoch vždy zároveň predstavil - a vopred korektne prediskutoval so samosprávnymi združeniami - aj konkrétny mechanizmus kompenzácie pre samosprávy.
S návrhom, aby mali pracujúce matky odpustenú daň z príjmu, chce ešte v tomto volebnom období prísť strana Hlas-SD. Predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok informoval, že postupné odpustenie dane z príjmov pre pracujúce matky by sa mohlo najprv týkať pracujúcich žien so štyrmi a viac deťmi, neskôr by toto opatrenie chceli rozšíriť aj na ženy s menej deťmi. Podľa strany je opatrenie zamerané na podporu demografie.
ÚMS zdôraznila, že podielová daň z príjmu fyzických osôb patrí medzi hlavné príjmy samospráv, ktoré z nej financujú materské školy a základné školy, sociálne služby, verejné priestory, komunitné služby aj voľnočasové aktivity pre deti. Uviedla, že ak by sa tento príjem znižoval bez jasnej a systémovej náhrady, oslabilo by to práve služby, ktoré rodiny s deťmi každodenne využívajú.
ÚMS takisto upozornila, že následky takéhoto opatrenia by neboli všade na Slovensku rovnaké, keďže rodiny so štyrmi a viac deťmi sú koncentrované v niektorých regiónoch výrazne odlišne. Podľa štatistických údajov žije najviac matiek so štyrmi a viac deťmi v Prešovskom kraji, kde ich je viac ako 40.000. Naopak, Bratislavský kraj má približne 9000 matiek v tejto kategórii. Ešte výraznejšie rozdiely podľa ÚMS vidieť na úrovni okresov, pričom rozdiel medzi jednotlivými okresmi môže byť aj štvornásobný až päťnásobný.
„Ak štát prichádza s takýmto návrhom, musí zároveň jasne povedať, ako samosprávam nahradí výpadok ich príjmov, aby neboli ohrozené služby pre obyvateľov. Mestá a obce už dnes rodiny podporujú konkrétnymi opatreniami - budovaním kapacít materských škôl, sociálnymi a komunitnými službami, podporou voľnočasových aktivít detí či rozvojom dostupného bývania. Práve tieto nástroje majú na život rodín priamy vplyv a vyžadujú si stabilné a predvídateľné financovanie,“ skonštatoval Richard Rybníček, prezident ÚMS a primátor mesta Trenčín.
Podpora rodín má byť podľa ÚMS citlivá, spravodlivá a systémová. Zároveň nesmie viesť k oslabeniu samospráv, ktoré zabezpečujú služby dôležité pre každodenný život rodín v mestách a obciach. Preto žiada, aby štát pri podobných návrhoch vždy zároveň predstavil - a vopred korektne prediskutoval so samosprávnymi združeniami - aj konkrétny mechanizmus kompenzácie pre samosprávy.
S návrhom, aby mali pracujúce matky odpustenú daň z príjmu, chce ešte v tomto volebnom období prísť strana Hlas-SD. Predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok informoval, že postupné odpustenie dane z príjmov pre pracujúce matky by sa mohlo najprv týkať pracujúcich žien so štyrmi a viac deťmi, neskôr by toto opatrenie chceli rozšíriť aj na ženy s menej deťmi. Podľa strany je opatrenie zamerané na podporu demografie.