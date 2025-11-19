< sekcia Regióny
Únia miest: Štát si pri Trestnom zákone priznal chyby
Očakávame, že legislatívna zmena bude prijatá a aplikovaná čo najskôr, uviedol prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) oceňuje rozhodnutie vlády o legislatívnych úpravách Trestného zákona v reakcii na nárast drobnej kriminality. Predstavitelia miest na nárast krádeží, ale aj zvyšujúcu sa agresivitu páchateľov a celkové zhoršenie bezpečnostnej situácie dlhodobo upozorňovali, zmeny tak vnímajú ako uznanie argumentov samosprávy.
„Je to signál, že bezpečnosť obyvateľov je spoločnou prioritou. Očakávame, že legislatívna zmena bude prijatá a aplikovaná čo najskôr,“ uviedol prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček. Viceprezident únie a bratislavský primátor Matúš Vallo považuje za dôležité, aby po zmenách v zákone štát riešil aj ďalšie otvorené témy súvisiace s bezpečnosťou. „Tými sú najmä zvýšenie počtu štátnych policajtov v mestách a obciach, posilnenie kompetencií mestskej a obecnej polície, právomocí samospráv voči záložniam a predaju alkoholu či zriadenie tzv. záchytiek,“ dodal Vallo.
Predstavitelia ÚMS deklarovali zároveň pripravenosť pokračovať v spolupráci so štátom na čo najskoršej implementácii účinných opatrení.
Vláda schválila v stredu novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež sa má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Bez ohľadu na výšku škody má byť krádež tretíkrát v jednom roku už trestným činom s trestnou sadzbou do dvoch rokov. Novelou sa má meniť aj Exekučný poriadok. Donucovacie opatrenia by mohol exekútor uložiť aj na vymoženie náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom. Vláda navrhla, aby parlament novelu schválil v skrátenom legislatívnom konaní.
