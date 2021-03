Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska otvorila výstavu

Bratislava 30. marca (TASR) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) otvorila v exteriéri svojho sídla na Sekulskej 1 v Bratislave výstavu Cesta svetla špeciál. Nainštalovala tam fotografie z predošlých ročníkov súťaže Cesta svetla, keďže pandemická situácia zamedzila vyhláseniu jej 17. ročníka. TASR o tom informovala PR manažérka Eliška Fričovská.



"Počas uplynulých ročníkov sme nazhromaždili veľa zaujímavých fotografií, o ktoré sme nechceli verejnosť ukrátiť, a rozhodli sme sa ich umiestniť do netradičného výstavného priestoru. Inštalovali sme ich v okolí Úradu i Krajského strediska ÚNSS, čím sa výstava stala dostupnou komukoľvek a kedykoľvek," priblížil hlavný koordinátor výstavy Cesta svetla špeciál Pavol Korček.



ÚNSS je organizátorom fotografickej súťaže s názvom Cesta svetla. Jej cieľom je zvýšiť citlivosť spoločnosti voči ľuďom so zrakovým postihnutím a akceptovať ich ako prirodzenú súčasť spoločnosti. Amatérski i profesionálni fotografi sa každoročne zapájajú do súťaže, ktorá má jedinú podmienku – umelecky zachytiť motív svetla alebo života so zrakovým postihnutím.