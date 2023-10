UNICEF ocenil pokrok Nitry pri integrácii vojnových utečencov

Nitra 10. októbra (TASR) - Zlepšenie dostupnosti vzdelávania pre deti ukrajinských utečencov aj integráciu ich rodín do spoločnosti sa v Nitre podarilo zabezpečiť vďaka pomoci z Detského fondu OSN (UNICEF). Informovala o tom nitrianska radnica, ktorá pripomenula, že aktivity mesta ocenili na pracovnom stretnutí aj predstavitelia UNICEF.



Mesto získalo z Detského fondu OSN pomoc v hodnote viac ako 630.000 eur. Aj vďaka tomu sa podarilo pokryť personálne náklady, rozšíriť priestorové a technické kapacity na školách, v školských a voľnočasových kluboch a skvalitniť prácu s mládežou. "Ide teda o prínos nielen pre deti a rodiny z Ukrajiny, ale pre všetkých v meste Nitra," zdôraznil mestský úrad.



Podľa magistrátu sa podarilo skvalitniť informačné, poradenské, integračné a ďalšie služby pre cudzincov. Zároveň sa vytvorila prepracovaná stratégia integrácie cudzincov v meste. "Poskytujeme psychologickú podporu pre deti a rodiny prichádzajúce z Ukrajiny, ale aj pre ostatných záujemcov s takouto potrebou. Boli zverejnené aj dve grantové výzvy Nitrianskej komunitnej nadácie, ktoré boli zamerané práve na sociálnu inklúziu," doplnila radnica.



V rámci integrácie sa v Nitre spustili aktivity na prepájanie detí a rodín na školách, vytvorili a posilnili sa aj podporné tímy na siedmich základných školách. "Na integráciu detí z Ukrajiny sa vytvoril tiež nízkoprahový klub na Novozámockej ulici a predškolský klub na Párovskej ulici. Súčasťou opatrení boli aj rôzne školenia či nákup 500 kníh dostupných pre krajskú knižnicu, základné školy a COMIN - kontaktné miesto pre cudzincov," pripomenula radnica po stretnutí so zástupcami organizácie UNICEF, ktoré sa konalo na mestskom úrade.



Podľa magistrátu UNICEF ocenil výsledky, ktoré Nitra dosiahla pri integrovaní utečencov a cudzincov do spoločnosti. "Označili nás za lídra v oblasti začleňovania detí a rodín, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine," pripomenul. "Nitra môže slúžiť ako inšpirácia. UNICEF oceňuje líderstvo mesta Nitra, ktoré preukázalo, že z úsilia o sociálnu inklúziu ukrajinských detí a ich rodín môže mať prospech celá komunita," cituje radnica vyjadrenie Michaely Bauer z UNICEF po stretnutí na mestskom úrade.