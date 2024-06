UNICEF otvára v Bratislave výstavu k Svetovému dňu utečencov

Bratislava 20. júna (TASR) - Kancelária UNICEF v SR otvára verejnú výstavu v Bratislave k Svetovému dňu utečencov. Fotografie zachytávajú príbehy ukrajinských rodín, ktoré si za uplynulé dva roky znovu budovali svoje životy na Slovensku po tom, ako museli ujsť pred vojnou na Ukrajine. TASR o tom informoval hovorca Kancelárie UNICEF v SR Michal Biznar. Svetový deň utečencov pripadá na 20. jún.



Výstava podľa Biznara prináša autentický pohľad na životy odídencov, ich výzvy, ale aj odolnosť, nádej a odhodlanie. "Sme nesmierne hrdí, že môžeme prostredníctvom tejto výstavy ukázať, ako si rodiny z Ukrajiny dokázali nájsť nový domov na Slovensku a ako veľmi prispievajú do slovenskej spoločnosti," povedala hlavná koordinátorka Kancelárie UNICEF v SR Michaela Bauer.



Biznar priblížil, že výstava je umiestnená v Pavilóne na hranie pred vstupom do areálu Jama v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Pre verejnosť bude k dispozícii do konca júla.



Od eskalácie rusko-ukrajinského konfliktu vo februári 2022 prekročilo podľa Biznara hranice Slovenska takmer 2,3 milióna Ukrajincov. Krátko po tom zriadili Kanceláriu UNICEF v SR. Jej úlohou je podporovať ukrajinské deti a ich rodiny, ktoré našli nový domov na Slovensku.



Svetový deň utečencov je medzinárodný deň vyhlásený Organizáciou Spojených národov na počesť utečencov na celom svete. Po prvýkrát sa konal na celom svete 20. júna 2001 pri príležitosti 50. výročia prijatia Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951.