UniCon v Trnave predstavuje svet hier na motívy severskej mytológie

Trnava 20. februára (TASR) – Jedinečný herný svet na motívy severskej mytológie predstavuje šiesty ročník herného festivalu UniCon 2021. Vytvorili ho študenti z odboru Teória digitálnych hier Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s partnermi.



Nadšencov počítačových hier a elektronických športov privítal festival počas tohto víkendu v online priestore. „Herný svet umožní vytvoriť svojho vlastného avatara a zažívať reálne stretnutia s inými návštevníkmi, ale aj hernými postavami, od ktorých bude možné získať rôzne úlohy a odmeny,“ priblížil Michal Kabát z Katedry digitálnych hier.



Novinkou tohto ročníka je herný svet na motívy severskej mytológie. Účastníkov festivalu zavedie na dávny severský ostrov, kde môžu sledovať turnaje či objavovať rôzne časti nepoznaného ostrova. Vikingovia a prvky severskej kultúry sú stredom pozornosti nielen samotného herného sveta, ale aj prednášok a diskusií s hosťami, ktoré sú vysielané prostredníctvom sociálnych sietí. Zúčastniť sa ich tak môžu všetci nadšenci a fanúšikovia digitálnych hier. V prednáškach sa dozvedia, ako severská mytológia zasahuje do aktuálnych hier, aké hry hrali samotní Vikingovia vo svojej dobe, ako fungovala ich spoločnosť, v čom sa jej vyobrazenie líši v jednotlivých hrách, ale aj ako znela ich hudba a v čom inšpiruje tú dnešnú.



Súčasťou UniConu je aj finále tretej sezóny Univerzitnej e-športovej ligy UniCup, ktorá je najväčšou univerzitnou ligou v rámci Českej a Slovenskej republiky. V aktuálnej sezóne sa do nej zapojilo viac ako 450 hráčov. Finálový zápas a zápas o 3. miesto bude streamovaný prostredníctvom platformy Twitch. „Napriek tomu, že posledný rok negatívne poznačil mnohé aktivity, rozhodli sme sa, že festival UniCon nebudeme organizovať v akomsi núdzovom režime. Lockdown, obmedzenia a ďalšie komplikácie plynúce zo súčasnej situácie vo fyzickom svete dali vyniknúť tomu virtuálnemu. Preto sme využili túto príležitosť a UniCon preniesli do online sveta,“ doplnil Kabát.