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ÚNIK KYSELINY NA D1: Podľa meraní nespôsobila ohrozenie
K udalosti došlo v priraďovacom pruhu za odpočívadlom Janovík, únik zaznamenali aj na neďalekej čerpacej stanici.
Autor TASR
Prešov 7. júla (TASR) - Uniknutá kyselina chlorovodíková z cisterny na diaľnici D1 v okrese Prešov podľa meraní kontrolného chemického laboratória nespôsobila ohrozenie. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.
„Podľa vyjadrenia odboru krízového riadenia Okresného úradu (OÚ) Prešov mimoriadna situácia na území okresu Prešov bola vyhlásená o 7.00 h. Krízový štáb navrhol prečerpať kyselinu z cisterny do IBC kontajnerov, ktoré poskytol OÚ Prešov,“ povedal Neumann.
V tejto súvislosti boli podľa jeho slov zabezpečené subjekty na prečerpanie, prevoz a uskladnenie kontajnerov s asistenciou hasičov a polície.
„Únik kyseliny spôsobil nevyhovujúci technický stav cisterny, ktorá podľa všetkého nespĺňala parametre noriem viažucich sa na prepravu nebezpečných látok. Merania kontrolného chemického laboratória nezistili ohrozenia aj vzhľadom na nie veľké množstvo uniknutej kyseliny. Hasiči uniknutú kyselinu neutralizovali a zabezpečili jej likvidáciu,“ priblížil Neumann.
Hasiči zasahovali v utorok pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. K udalosti došlo v priraďovacom pruhu za odpočívadlom Janovík, únik zaznamenali aj na neďalekej čerpacej stanici.
„Podľa vyjadrenia odboru krízového riadenia Okresného úradu (OÚ) Prešov mimoriadna situácia na území okresu Prešov bola vyhlásená o 7.00 h. Krízový štáb navrhol prečerpať kyselinu z cisterny do IBC kontajnerov, ktoré poskytol OÚ Prešov,“ povedal Neumann.
V tejto súvislosti boli podľa jeho slov zabezpečené subjekty na prečerpanie, prevoz a uskladnenie kontajnerov s asistenciou hasičov a polície.
„Únik kyseliny spôsobil nevyhovujúci technický stav cisterny, ktorá podľa všetkého nespĺňala parametre noriem viažucich sa na prepravu nebezpečných látok. Merania kontrolného chemického laboratória nezistili ohrozenia aj vzhľadom na nie veľké množstvo uniknutej kyseliny. Hasiči uniknutú kyselinu neutralizovali a zabezpečili jej likvidáciu,“ priblížil Neumann.
Hasiči zasahovali v utorok pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. K udalosti došlo v priraďovacom pruhu za odpočívadlom Janovík, únik zaznamenali aj na neďalekej čerpacej stanici.