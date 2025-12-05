< sekcia Regióny
ÚNIK LÁTKY riešia ako podozrenie z neoprávneného nakladania s odpadmi
Vo štvrtok od skorých ranných hodín obyvatelia centra Žiliny cítili nepríjemný zápach, pre ktorý museli záchranné zložky evakuovať a na určitý čas uzavrieť viacero ulíc.
Autor TASR
Žilina 5. decembra (TASR) - Únik neznámej látky do ovzdušia vo štvrtok (4. 12.) v Žiline si prevzal do konania vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (PZ) ako podozrenie z neoprávneného nakladania s odpadmi. Pre TASR to v piatok potvrdil hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.
„V súčasnosti prebiehajú potrebné analýzy, na základe ktorých bude možné vo veci rozhodnúť,“ uviedol Hájek s tým, že polícia aktuálne nemôže poskytnúť viac informácií.
Vo štvrtok od skorých ranných hodín obyvatelia centra Žiliny cítili nepríjemný zápach, pre ktorý museli záchranné zložky evakuovať a na určitý čas uzavrieť viacero ulíc. Mesto Žilina v súvislosti so vzniknutou situáciou vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Hasiči informovali, že v dôsledku úniku neznámej látky evidovali tri zranené osoby. Výsledky meraní a kontrol podľa samosprávy vylúčili ohrozenie zdravia, života a majetku obyvateľov.
