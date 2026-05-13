ÚNIK NEZNÁMEJ LÁTKY V ŽILINE: Evakuovali nákupné stredisko
Únik neznámej látky v nákupnom stredisku bol nahlásený krátko po 13.00 h.
Autor TASR,aktualizované
Žilina 13. mája (TASR) - Polícia v stredu popoludní evakuovala nákupné stredisko na Ulici vysokoškolákov na žilinskom sídlisku Vlčince. Dôvodom bol nahlásený únik neznámej látky z chladiaceho zariadenia. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, v súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Únik neznámej látky v nákupnom stredisku bol nahlásený krátko po 13.00 h. „Po príchode na miesto sme zabezpečili priestor udalosti a v súčinnosti s ostatnými záchrannými zložkami vykonali preventívnu evakuáciu zákazníkov a časti personálu z objektu,“ priblížila polícia.
Doplnila, že aktuálne tam vykonávajú potrebné úkony smerujúce k objasneniu okolností udalosti. „V tejto chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie, v súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ dodala polícia.
Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, výjazd hasičov súvisel s poruchou chladiaceho zariadenia využívajúceho oxid uhličitý. „V čase príchodu jednotky sa ľudia z predajne nachádzali na parkovisku zo zadnej strany predajne. Priestor, v ktorom došlo k úniku látky z chladiacich zariadení, už bol odvetraný,“ uviedla Pohanková Zahatlanová.
Doplnila, že šesť osôb, ktoré sa nadýchali uniknutej látky, bolo v opatere záchrannej zdravotnej služby a príslušníkov zo sanitného automobilu hasičskej záchrannej služby. „Hasiči skontrolovali priestory predajne. Merania po odvetraní priestorov nepreukázali zvýšené hodnoty oxidu uhličitého,“ dodala hasičská hovorkyňa.
