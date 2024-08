ÚNIK PLYNU V KOŠICIACH: Ľudí evakuujú

Košice 14. augusta (TASR) - Počas výkopových prác na križovatke ulíc Watsonova a B. Němcovej v Košiciach došlo k poškodeniu plynovej prípojky a následnému úniku plynu. Ľudí z blízkych domov evakuujú. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



"Na mieste sú príslušníci Policajného zboru, ktorí v okolí odkláňajú dopravu," spresnila s tým, že príslušníci Hasičského a záchranného zboru evakuujú ľudí do evakuačného autobusu. Podľa jej slov nedošlo k žiadnym zraneniam.



Podľa Zelenej vlny STVR sú uzavreté ulice Boženy Němcovej, Národná trieda, Hlinkova a Watsonova, pričom treba rátať so zdržaním asi desať minút.





Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice Vladimíra Bujňákova, udalosť ovplyvnila aj mestskú hromadnú dopravu. "Dotklo sa to električkových liniek č. 4 a 7, dočasne nie sú obsluhované zastávky Botanická záhrada, Technická univerzita a Zimná. Spoje zastavujú na zastávke Amfiteáter," dodala s tým, že z uvedeného dôvodu môže dôjsť aj k výpadkom či meškaniam autobusových spojov.