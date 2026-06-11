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ÚNIK PLYNU V KOŠICIACH: Poškodené potrubie plánujú vymeniť
Hasiči pre únik nebezpečnej látky na Belehradskej ulici zasahovali najprv v pondelok (8. 6.) večer.
Autor TASR
Košice 11. júna (TASR) - Na Belehradskej ulici v Košiciach tento týždeň opakovane zaznamenali únik zemného plynu, dôvodom bolo poškodenie plynovodu. Namerané hodnoty koncentrácie plynu v ovzduší podľa spoločnosti SPP - distribúcia nepredstavovali bezprostredné riziko. Pre TASR to uviedla jej hovorkyňa Miroslava Schneider s tým, že plánujú rekonštrukciu poškodeného úseku.
Plynári únik zemného plynu zistili pri májovej pravidelnej kontrole tesnosti plynovodu. Diagnostikovali ho na nízkotlakovom potrubí v blízkosti základnej školy. „Spravidla indikuje poškodenie plynovodu následkom prirodzenej degradácie materiálu, zaťažovaním terénu a podobne. Následne sme začali zemné práce, počas ktorých došlo k obnaženiu plynového potrubia a k malému úniku zemného plynu do ovzdušia,“ objasnila s tým, že úsek bol monitorovaný a zabezpečovaný proti šíreniu plynu do okolia.
Schneider dodala, že v tejto chvíli je poškodená časť plynovodu odpojená a pracuje sa na príprave rekonštrukcie úseku, počas ktorej sa bude inštalovať nové plastové potrubie. „Následne dôjde aj k spätným povrchovým úpravám chodníka a okolia. Dodávka plynu pre školu ani pre bytové domy v okolí nebude prerušená,“ spresnila.
Hasiči pre únik nebezpečnej látky na Belehradskej ulici zasahovali najprv v pondelok (8. 6.) večer. „Meracím prístrojom bol zistený únik zemného plynu s hodnotou 7500 ppm, a to v mieste výkopu. Veliteľ zásahu si vyžiadal havarijnú službu plynárov, ktorí únik zastavili,“ povedal pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint. Podľa polície išlo o jemný únik plynu vo výkopovej šachte na spoji dvoch rúr a privolaní plynári vec opravovali.
Situácia sa zopakovala aj v utorok (9. 6.) ráno, keď namerali únik plynu s hodnotou 1400 ppm. „Veliteľ zásahu odovzdal miesto udalosti polícii, ktorá mala priestor výkopu predbežne monitorovať,“ doplnil Bálint.
Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej bolo od vedúceho údržby plynárov zistené, že evakuácia žiakov blízkej školy nie je potrebná a nie je ohrozený život a zdravie. „Išlo o havarijný stav a plynári vykonali na mieste opravu,“ skonštatovala s tým, že v súvislosti s únikom plynu nebolo zistené žiadne protiprávne konanie.
Plynári únik zemného plynu zistili pri májovej pravidelnej kontrole tesnosti plynovodu. Diagnostikovali ho na nízkotlakovom potrubí v blízkosti základnej školy. „Spravidla indikuje poškodenie plynovodu následkom prirodzenej degradácie materiálu, zaťažovaním terénu a podobne. Následne sme začali zemné práce, počas ktorých došlo k obnaženiu plynového potrubia a k malému úniku zemného plynu do ovzdušia,“ objasnila s tým, že úsek bol monitorovaný a zabezpečovaný proti šíreniu plynu do okolia.
Schneider dodala, že v tejto chvíli je poškodená časť plynovodu odpojená a pracuje sa na príprave rekonštrukcie úseku, počas ktorej sa bude inštalovať nové plastové potrubie. „Následne dôjde aj k spätným povrchovým úpravám chodníka a okolia. Dodávka plynu pre školu ani pre bytové domy v okolí nebude prerušená,“ spresnila.
Hasiči pre únik nebezpečnej látky na Belehradskej ulici zasahovali najprv v pondelok (8. 6.) večer. „Meracím prístrojom bol zistený únik zemného plynu s hodnotou 7500 ppm, a to v mieste výkopu. Veliteľ zásahu si vyžiadal havarijnú službu plynárov, ktorí únik zastavili,“ povedal pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint. Podľa polície išlo o jemný únik plynu vo výkopovej šachte na spoji dvoch rúr a privolaní plynári vec opravovali.
Situácia sa zopakovala aj v utorok (9. 6.) ráno, keď namerali únik plynu s hodnotou 1400 ppm. „Veliteľ zásahu odovzdal miesto udalosti polícii, ktorá mala priestor výkopu predbežne monitorovať,“ doplnil Bálint.
Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej bolo od vedúceho údržby plynárov zistené, že evakuácia žiakov blízkej školy nie je potrebná a nie je ohrozený život a zdravie. „Išlo o havarijný stav a plynári vykonali na mieste opravu,“ skonštatovala s tým, že v súvislosti s únikom plynu nebolo zistené žiadne protiprávne konanie.