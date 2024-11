ÚNIK PLYNU: V Nitre museli evakuovať vyše 700 žiakov základnej školy

Nitra 14. novembra (TASR) - Viac ako 700 žiakov muselo byť tento týždeň evakuovaných z priestorov Základnej školy (ZŠ) Nábrežie mládeže v Nitre. Ako uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek, dôvodom bol unikajúci plyn.



Ten na škole zacítili v pondelok 11. novembra. Privolaní plynári lokalizovali únik plynu v rozvodoch. Šachtami sa následne jeho zápach rozšíril aj do školských budov. "Keďže ide o jednu z našich najväčších základných škôl, museli sme evakuovať stovky žiakov. Škola okamžite kontaktovala rodičov, ktorí si ich prišli vziať," informoval Holúbek.



Na nasledujúce dva dni bolo na škole vyhlásené riaditeľské voľno a od štvrtka sú žiaci na online výučbe. "Tá bude prebiehať až do momentu, kedy sa potrubie opraví. Podľa predbežných informácií by sa žiaci mohli ku klasickému vyučovaniu v škole vrátiť v najbližších dňoch, avšak presný dátum teraz spresniť nevieme. Predbežne je online vyučovanie naplánované do 19. novembra," doplnil Holúbek.