Únik plynu vo Vrakuni vyšetrujú policajti

Bratislava 18. augusta (TASR) - V bratislavskej Vrakuni došlo vo štvrtok podľa doterajších zistení pri nesprávnej manipulácii s plynovou fľašou k úniku plynu. Ten pri páde fľaše o zem zaiskril a vznietil sa. Udalosť vyšetrujú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava II. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



Hovorca bratislavského krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Štefan Koči pre TASR uviedol, že vo štvrtok boli bratislavskí hasiči privolaní na Stavbársku ulicu do Vrakune, kde bol ohlásený výbuch fľaše s propán-butánom. "Hasiči po príjazde na miesto zistili, že na mieste sa nachádzajú tri zranené osoby. Sanitný automobil HaZZ previezol jednu zranenú osobu do jednej z bratislavských nemocníc. Hasiči na mieste vykonávali monitoring okolia, k udalosti bol privolaný zisťovateľ príčiny požiarov," ozrejmil Koči. Hasiči na mieste nemuseli použiť hasiace prostriedky, zasahovali tam dve posádky hasičov.



Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová pre TASR potvrdila, že na tiesňovú linku 155 prijali volanie o pomoc pre troch popálených ľudí. "Vyslaní záchranári ich ošetrili, utrpeli najmä popáleniny končatín a hrudníka. Dvoch z nich previezli do nemocnice. Pri transporte tretieho zraneného pomohli hasiči," uviedla Krčová. Ako dodala, všetci zranení boli počas prevozu pri vedomí.