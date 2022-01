CESTNÝ PIRÁT: Unikajúceho vodiča zastavil až varovný výstrel

Komárno 13. januára (TASR) – Varovný výstrel do vzduchu zastavil 45-ročného vodiča unikajúceho pred dopravnými policajtmi z Komárna. Policajti vykonávali počas služby meranie maximálnej povolenej rýchlosti medzi Pribetou a Bajčom. Vodičovi vozidla Mazda 6 namerali rýchlosť 181 kilometrov za hodinu na mieste s povolenou rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu. Informovala o tom polícia.



Policajti chceli vodiča zastaviť zvukovým výstražným zariadením s nápisom Stop, vodič však začal pridávať rýchlosť. Následne vošiel do obce Bajč, pri bytovke zastal, vyskočil z auta a dal sa na útek. Utekal k blízkemu lesu, nereagoval ani na opakované výzvy hliadky, aby zastavil. „Po márnych výzvach jeden z policajtov vytiahol služobnú zbraň a vystrelil varovné výstrely do vzduchu v neobývanej časti obce. Muž sa zľakol a zastavil,“ uviedla polícia.



Vodič následne policajtom uviedol, že sa ponáhľal domov a keď zbadal v spätnom zrkadle policajtov, zľakol sa, a preto unikal. Do roku 2017 mal uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá a odvtedy u seba nemal vodičský preukaz, pretože si ho nebol vybaviť.



Dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu bola u vodiča negatívna. Policajti ho podrobili aj odberu biologického materiálu vo fakultnej nemocnici, test na prítomnosť omamných alebo psychotropných látok bol pozitívny.