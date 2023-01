UNIKAL NA CUDZOM AUTE: Hrozia mu dva roky väzenia

Bratislava 10. januára (TASR) - Policajti sa zaoberajú prípadom vodiča, ktorý s cudzím vozidlom unikal policajnej hliadke smerom z Pezinka do Modry. V prípade preukázania viny mu hrozia dva roky väzenia. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. O hľadaní motorového vozidla informoval v pondelok (9. 1.) portál, pomáhajúci hľadať odcudzené vozidlá. Vďaka všímavému občanovi sa podarilo polícii vozidlo spozorovať.



"Hliadka Obvodného oddelenia PZ Modra sa vydala po trase možného pohybu páchateľa, uvedené vozidlo spozorovala na umývacej linke v Modre a rozhodli sa vodiča skontrolovať. Vodič po spozorovaní hliadky rýchlo nasadol do vozidla a hliadke sa snažil unikať až do obce Šenkvice," priblížili policajti.



Vysokou rýchlosťou a nebezpečnou jazdou ohrozoval 24-ročný muž seba aj policajnú hliadku. S vozidlom napokon prešiel vo vysokej rýchlosti na nespevnenú časť vozovky, dostal šmyk a narazil do betónového plota jedného z rodinných domov. Muža eskortovali na policajné oddelenie. Polícia zistila, že má zákaz činnosti viesť motorové vozidlá.