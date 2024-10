UNIKAL POLÍCII: S autom skončil v priekope

Vrádište 3. októbra (TASR) - Vodič osobného automobilu unikal počas štvrtkovej noci pred policajnou hliadkou z obce Vrádište smerom na Kúty v Senickom okrese. Policajti sa ho pokúsili zastaviť svetelným a zvukovým signálom, mal totiž ohroziť pri vychádzaní z bočnej ulice iné auto. Počas úniku pravdepodobne nezvládol riadenie, prešiel do protismeru, s vozidlom sa viackrát prevrátil a skončil na streche v priekope. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Vozidlo prenasledovali tri policajné hliadky. Muž po nehode vystúpil z auta a rozbehol sa do lesa. "Po pár metroch ho policajti dostihli a nasadili mu putá. Pri zabezpečovaní vozidla hasičmi bol navyše v havarovanom vozidle spozorovaný svetelný maják," priblížili policajti s tým, že 36-ročného muža umiestnili do cely policajného zaistenia. Mal zákaz šoférovania.



Muža obvinili pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. "V zmysle zákona mu môže hroziť trest odňatia slobody až na dva roky. Prípad policajti riešia v takzvanom superrýchlom konaní," dodali.