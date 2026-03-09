< sekcia Regióny
UNIKÁT V PREŠOVE: V pôrodnici sa narodilo viac ako 6-kilogramové dieťa
Napriek váhe prebehol pôrod spontánne a bez komplikácií.
Autor TASR
Prešov 9. marca (TASR) - Na Oddelení gynekológie a pôrodníctva Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa v uplynulých dňoch narodilo dieťa s pôrodnou váhou 6060 gramov a dĺžkou 55 centimetrov. Ako TASR informovala hovorkyňa nemocnice Daniela Troligová, Martin, ktorý sa narodil mamičke Danke, je podľa dostupných štatistík druhým najväčším novorodencom na Slovensku.
Ako povedala, napriek váhe prebehol pôrod spontánne a bez komplikácií. Viedol ho skúsený pôrodník Jozef Ferkanin, ktorý vyzdvihol predovšetkým hladký priebeh celého pôrodu.
„Stretnúť sa v praxi s bábätkom, ktoré váži viac ako šesť kilogramov, je pre nás všetkých vzácny okamih. Pri takýchto pôrodoch je kľúčová trpezlivosť a odborná spolupráca celého tímu lekárov a pôrodných asistentiek. A samozrejme, v neposlednom rade, aj statočný prístup rodičky. Som rád, že mamka aj malý Martinko sú v úplnom poriadku a spolu to zvládli fantasticky,“ uviedol Ferkanin.
Ako doplnila Troligová, mamička sa po pôrode cíti veľmi dobre a spolu so synčekom si už užívajú prvé spoločné dni.