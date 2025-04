Unikátom zbierky ATK Dulov je Škoda Superb, na svete ich je päť

Dulov 29. apríla (TASR) - Občianske združenie Auto technik klub (ATK) Dulov v Ilavskom okrese zachraňuje a opravuje starú vojenskú techniku a dáva jej pôvodnú podobu už viac ako desaťročie. Nadviazalo na pôvodnú prácu otca a strýka predsedu združenia Martina Dobrodenku. Historický vozový park tvoria viac ako dve desiatky vozidiel, 80 percent z nich je z obdobia druhej svetovej vojny. TASR o tom informoval Dobrodenka.



„Máme nejaké nemecké motocykle - Zűndapp, BMW, ale aj sovietske Uraly. Sú tu polopásové nemecké ťahače alebo ľahko opancierované prieskumné automobily. Ďalej sú to ľahké terénne vozidlá ako napríklad Stoewer, ale aj hasičský Mercedes L 1500 S. Unikátom našej zbierky je Škoda Superb z roku 1943, z ktorých sa na celom svete zachovalo päť kusov. Jej renovácia nám trvala štyri roky. Navštevovali sme archív v Mladej Boleslavi, pôvodné projekty nám veľmi pomohli. Aktuálne je vozidlo v rovnakom stave, ako keď vyšlo z výrobnej linky v roku 1943,“ priblížil Dobrodenka.



Staré vojenské stroje po zrenovovaní a uvedení do pojazdného stavu prenajímajú filmovým spoločnostiam, ale každoročne sa zúčastňujú i rôznych historických podujatí. Najvýznamnejšími sú Tankové dni Laugaricio v Trenčianskych Stankovciach či Sahara Slovakia na Záhorí. Absolvujú aj množstvo ukážok historickej bojovej techniky v Českej republike a po celom Slovensku.



Lásku k historickým vozidlám zdedil Dobrodenka po otcovi a strýkovi, ktorí sa už pred takmer polstoročím venovali historickej technike. Obaja renovovali i vyrábali historickú vojenskú techniku pre filmárov, ich diela si zahrali v niekoľkých vojenských filmoch a seriáloch ako Povstalecká história a mnohé iné. Filmovo najslávnejším exponátom ATK Dulov je nemecké polopásové obrnené vozidlo, ľudovo nazývané hakel. V Jakubiskovom filme Sedím na konári a je mi dobre na ňom jazdil Bolek Polívka.



„Hakel zachránili v poslednej chvíli pred zošrotovaním. Museli ho prerobiť, pretože Jakubiskovi sa nepáčilo, že bolo celé uzatvorené a hercov by nebolo vidieť. Vyrezali sme kus panciera a urobili polokabriolet. Vznikol z toho hybrid, kde hercov bolo vidieť. Aby bol stroj čo najautentickejší, doplnili sme na zadnú časť drevosplyňujúci kotol. Ten mal však vo filme iba dekoratívnu úlohu, v skutočnosti je k nemu natiahnutý obyčajný výfuk,“ doplnil Dobrodenka.