Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi má novú magnetickú rezonanciu
Nová magnetická rezonancia Siemens Healthineers Magnetom Sola je v prevádzke od 24. júla.
Autor TASR
Prievidza 7. augusta (TASR) - Presnejšiu diagnostiku a zlepšenie starostlivosti o pacientov prinesie nová magnetická rezonancia (MR) v Uniklinike kardinála Korca v Prievidzi. Nové MR zariadenie slávnostne otvorili vo štvrtok. Informoval o tom riaditeľ Unikliniky kardinála Korca Miloš Mladý.
Nová magnetická rezonancia Siemens Healthineers Magnetom Sola je v prevádzke od 24. júla. V porovnaní s predchádzajúcou MR umožňuje rýchlejšie vyšetrenie vďaka umelej inteligencii, automatickú detekciu dýchania bez senzorov na tele pacienta, presnejšie snímky pri pohybe, aj u pacientov s obmedzeniami, nižšiu spotreba energie (úspora až 60 % oproti starším prístrojom) a intuitívne ovládanie cez tablet šetriace čas personálu.
„Vďaka jedinečným parametrom MR Magnetom Sola sme jedno z mála pracovísk v Slovenskej republike, ktoré umožňuje realizovať vyšetrenia preventívne na žiadosť pacienta mimo potreby navštíviť špecialistu a čakať na termín. Ponúkame celotelové vyšetrenie, cielené vyšetrenie orgánových častí, možnosť objednávky online vrátane konzultácie, popis vyšetrenia do 24 hodín,“ zdôraznil Mladý.
