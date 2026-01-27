< sekcia Regióny
UNIKLO 1000 LITROV NAFTY: Pri nehode zasahovali hasiči
Hasiči zabezpečili kamión proti vzniku požiaru a uniknutú naftu zachytávali a odstraňovali z vozovky a nespevnenej plochy mimo cestnej komunikácie pomocou sorpčného materiálu.
Autor TASR
Kúty 27. januára (TASR) - Hasiči v noci z pondelka (26. 1.) na utorok približne o 1.15 h zasahovali v Kútoch v okrese Senica pri dopravnej nehode kamióna na diaľnici D2. Na havarovanom kamióne došlo k poškodeniu palivových nádrží s následným únikom približne 1000 litrov motorovej nafty. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči zabezpečili kamión proti vzniku požiaru a uniknutú naftu zachytávali a odstraňovali z vozovky a nespevnenej plochy mimo cestnej komunikácie pomocou sorpčného materiálu. „Zásah prebehol rýchlo a odborne, čím sa podarilo zamedziť ďalšiemu šíreniu uniknutej nafty a minimalizovať možné dosahy na životné prostredie. Udalosť si nevyžiadala žiadne zranenia,“ ozrejmili.
