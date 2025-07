Univerzita bez hraníc na košickej UPJŠ pripravila program pre deti

Košice 7. júla (TASR) - Denný tábor Univerzita bez hraníc pripravila počas tohto týždňa pre deti košická Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). Program v poradí 15. ročníka letného tábora sa od pondelka do piatka (11. 7.) koná na všetkých piatich fakultách univerzity - lekárskej, prírodovedeckej, právnickej, filozofickej a fakulte verejnej správy. „Počas celého pracovného týždňa si štúdium na vysokej škole vyskúša 52 detí vo veku 11 až 12 rokov,“ informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.



Program pripravili aj štyri pracoviská - Univerzitné poradenské centrum, Botanická záhrada, Ústav telesnej výchovy a športu a Univerzitná knižnica UPJŠ.



Cieľom Univerzity bez hraníc je hravou formou vzdelávať a podporiť v deťoch nadšenie pre vedu. „Zároveň majú účastníci denného tábora možnosť využiť obdobie letných prázdnin zmysluplne a naučiť sa niečo nové, čo môžu využiť po návrate do školských lavíc. Zážitkovo-náučný program pre nich pripravujú pedagógovia, odborní zamestnanci a doktorandi univerzity s dôrazom na vyváženie teórie a praxe,“ priblížila hovorkyňa.



V každom ročníku Univerzity bez hraníc umožňujú organizátori bezplatnú účasť deťom z rôznych neziskových organizácií či centier pre deti a rodiny v núdzi. V tomto ročníku prijali tri deti zo zariadenia Oáza - Nádej na nový život v Bernátovciach a jedno dieťa z občianskeho združenia Maják nádeje v Košiciach.



Rektor UPJŠ Daniel Pella poukázal na to, že investícia do vedomostí a osobného rozvoja detí je vždy užitočná a účastníci tábora si odnesú nielen nové poznatky a vedomosti, ale aj spomienky na príjemne strávené chvíle a nové priateľstvá. „Verím, že sa niektoré z nich v budúcnosti stanú našimi riadnymi študentmi a zažijú jeden z najkrajších momentov mladosti spojený so slávnostnou promóciou po úspešnom absolvovaní štúdia na UPJŠ,“ uviedol.



Detská univerzita Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa začala už v pondelok 30. júna. Počas štyroch júlových týždňov sa na 20. ročníku tábora zúčastní celkovo 240 detí vo veku od siedmich do 14 rokov. TASR o tom informoval prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy TUKE Rastislav Ručinský.