Univerzita Komenského slávi 100 rokov: Čo má na nej rád jej rektor?

Bratislava 4. mája (TASR) – Marek Števček, rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorá v tomto roku oslavuje 100. výročie od svojho založenia, má na univerzite najradšej ľudí. Povedal to v rozhovore pre TASR.



"Ja veľmi rád učím a som v kontakte s mladými ľuďmi, pretože vás nútia nestagnovať a vyvíjať sa," povedal Števček s tým, že má rád, keď mu po rokoch napíše jeho bývalý študent, že vedomosti, ktoré ho naučil, vie v praxi využiť. Podotkol, že každú inštitúciu robia ľudia.



Števček poznamenal, že napriek tomu, že sa stal rektorom, na univerzite naďalej učí. "Každý rektor v histórii tejto univerzity aj učil a nechal si nejaký priestor na pedagogiku a vedu. A musím povedať, že moji študenti si ma vyprosili, preto učím. Aj keď nemusím, ale chcem," povedal.



Nový rektor najväčšej slovenskej univerzity vyštudoval Právnickú fakultu UK, po skončení štúdií nastúpil v roku 1999 na Katedru občianskeho práva Právnickej fakulty UK, kde pôsobí doteraz. "Skúsenosti z oblasti práva môžu byť pre mňa vo funkcii rektora univerzity výhodou. Dnes naozaj, či sa nám to páči alebo nie, je všetko regulované právom," povedal Števček s tým, že ako príklad uviedol oblasť vysokoškolskej legislatívy či vedy a vzdelávania. "Ak to človek uchopí správne, vie to byť výhodou. Na druhej strane treba povedať, že v mnohom sa musí človek odosobniť. Zastrešujeme 13 fakúlt, 800 študijných programov, takže človek musí rozmýšľať v širších súvislostiach ako len v právnych. A o to sa naozaj pokúšam," uzavrel rektor.