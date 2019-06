Univerzita Komenského bola počas existencie niekoľkokrát premenovaná

K druhej zmene názvu došlo za Slovenského štátu, keď vstúpilo do platnosti vládne nariadenie č. 49/1939 Úrad. n. o premenovaní Univerzity Komenského na Slovenskú univerzitu v Bratislave.

Bratislava 11. júna (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave bola počas svojej existencie niekoľkokrát premenovaná.



Jej prvé premenovanie sa udialo na základe nariadenia vlády ČSR č. 595/1919 Zb. z. a n. zo dňa 11. novembra 1919 o pomenovaní Československej štátnej univerzity v Bratislave, ktoré zmenilo jej názov na Univerzitu Komenského v Bratislave. Stalo sa tak na návrh Františka Drtinu, ktorý napomáhal utvárať v tom čase československé školstvo. V rokoch 1918 – 1920 zastával úrad tajomníka ministerstva školstva a národnej osvety. Do histórie sa zapísal aj tým, že počas prednáškového kurzu v Holandsku (1920) položil v mene československej vlády základný kameň k pomníku Jána Amosa Komenského v Naardene.



K druhej zmene názvu došlo za Slovenského štátu, keď vstúpilo do platnosti vládne nariadenie č. 49/1939 Úrad. n. o premenovaní Univerzity Komenského na Slovenskú univerzitu v Bratislave.



Tretíkrát premenovali univerzitu v roku 1954. Stalo sa tak na základe nariadenia vlády č. 49/1954 Zb. zo dňa 12. novembra 1954, ktorým sa v zmysle § 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách s účinnosťou od 15. novembra 1954 zmenil názov Slovenskej univerzity v Bratislave na Univerzitu Komenského v Bratislave a tento názov si uchovala univerzita až do súčasnosti.



Univerzita Komenského si na ústredných oslavách 26. až 28. júna pripomenie 100 rokov od svojho vzniku. Najstaršia a najväčšia slovenská univerzita vznikla v roku 1919 a bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku.



V súčasnosti má UK 13 fakúlt a vo všetkých formách štúdia na nej študuje viac ako 22.000 študentov. Každoročne prijíma do prvých ročníkov viac ako 7000 nových študentov, ktorí si môžu vybrať z ponuky takmer 800 študijných programov.