Univerzita Komenského chce získať od EÚ novú značku kvality

Bratislava 3. septembra (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave chce v nadchádzajúcom akademickom roku získať od Európskej únie novú značku kvality. Ocenenie HR Excellence in Research Award má byť potvrdením, že pracovné podmienky pre jej výskumníkov spĺňajú všetky európske parametre kvality. Informuje o tom UK na svojom webe.



Hlavným cieľom je reálne zlepšenie pracovného prostredia, ktoré bude atraktívne nielen pre mladých vedcov na univerzite, ale aj pre prípadných záujemcov zo zahraničia. "Chceme zvýšiť kvalitu v riadení ľudských zdrojov, udržať na UK domáce talenty a osloviť zahraničných výskumníkov. Získanie ocenenia HR Excellence in Research Award bude potvrdením, že sme atraktívnym zamestnávateľom v európskom výskumnom priestore," vysvetlil podstatu novej značky kvality koordinátor projektu HRS4RUK Silvester Krčméry.



UK sa v roku 2021 prihlásila k dvom dokumentom, ktorými Európska komisia zadefinovala štandardné fungovanie pracovníkov vo výskumných inštitúciách. Sú nimi Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov. V rámci zásad a princípov týchto dokumentov sa UK zaviazla implementovať stratégiu ľudských zdrojov vo výskume. Túto iniciatívu podporilo aj ministerstvo školstva cez rozvojový projekt HRS4RUK.



Značku kvality nestačí len raz získať, treba ju aj obhájiť. Európska komisia ju môže nielen udeliť, ale aj odobrať. "Získanie značky bude signálom, že spĺňame európske štandardy, sme moderná európska univerzita. Chceme byť tiež atraktívnejší pre medzinárodné vedecké prostredie. Sme síce často limitovaní financiami, nevieme zahraničným výskumníkom poskytnúť vysoké platy, ale môžeme im ponúknuť štandardné kvalitné prostredie na vedeckú prácu," povedal Krčméry.



HR Excellence in Research Award získala nedávno napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave. Túto značku majú na Slovensku zatiaľ iba tri univerzity.