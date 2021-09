Univerzita Komenského hľadá nájomníkov do priestorov v Mlynskej doline

Bratislava 24. septembra (TASR) - Univerzita Komenského (UK) hľadá nájomníkov do priestorov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra v Mlynskej doline v Bratislave. Do vyhlásených verejných súťaží sa môžu prihlásiť záujemcovia o prevádzkovanie zábavno-kultúrneho centra, multifunkčného priestoru s ponukou občerstvenia a vysokoškolskej jedálne so zabezpečením stravovania. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.



„Zmluvné vzťahy s predchádzajúcimi problematickými nájomníkmi, ktorí dlhodobo univerzite neplatili, sa skončili. Po dlhých prieťahoch dlžníci konečne vypratali naše priestory. Preto UK mohla až teraz začať riešiť túto otázku. Nedávno sme preto vypísali otvorenú a transparentnú súťaž,“ priblížil rektor univerzity Marek Števček.



Prevádzka priestoru multifunkčného charakteru s ponukou občerstvenia (kaviareň/bar/gastro) má poskytnúť možnosti na rozvoj komunitného života. Lehota na prihlasovanie je do 30. septembra.



Do konca septembra sa môžu do súťaže zapojiť záujemcovia o zabezpečovanie jedálne. "V tomto roku sa univerzita rozhodla ďalej neprevádzkovať jedáleň Venza vlastnými silami. Gastro je špecifický segment, ktorý si žiada odborné skúsenosti a profesionálny prístup. Spolupráca s partnermi zvonka sa univerzite osvedčila pri iných veľkých reštauráciách," vysvetlila hovorkyňa.



Záujemcovia o prevádzkovanie zábavno-kultúrneho centra s ponukou rýchleho občerstvenia sa môžu prihlásiť do 15. októbra.



Súčasťou výberových komisií budú aj zástupcovia študentov, ktorých nominuje študentská časť akademického senátu.