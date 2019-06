Univerzita Komenského oslávi svoju storočnicu výstavou

Zámerom expozície je, aby návštevník získal komplexný prehľad o organizačnej štruktúre, tradíciách, obradoch, symboloch, štúdiách a kľúčových udalostiach jej dejín.

Bratislava 25. júna (TASR) – Výstava Prvá dáma vzdelávania/100 rokov Univerzity Komenského (UK) v Starej radnici Múzea mesta Bratislavy (MMB) priblíži históriu a vývoj prvej vysokej školy univerzitného typu na Slovensku so vzdelaním v rodnom jazyku. Otvoria ju v stredu 26. júna o 15.00 h.



Zámerom expozície je, aby návštevník získal komplexný prehľad o organizačnej štruktúre, tradíciách, obradoch, symboloch, štúdiách a kľúčových udalostiach jej dejín. Bude to prostredníctvom archívnych dokumentov, fotografií osobností a univerzitných budov, grafických prvkov, audiovizuálnych a trojrozmerných materiálov. Výstava potrvá do 13. októbra.



Podľa Márie Grófovej z Archívu UK vznik Československa (1918) priniesol zmeny vo všetkých sférach spoločnosti a ovplyvnil aj vývoj vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Zákon č. 375/1919 Zb. z. a n. z 27. júna 1919 zriadil Československú štátnu univerzitu v Bratislave so štyrmi fakultami: právnickou, lekárskou, prírodovednou a filozofickou. Ďalšie nariadenie vlády (11. novembra 1919) ju premenovalo na UK. Bratislava sa tak stala univerzitným mestom aj v novodobých dejinách štátu.



"UK prevzala časť inventára a učební po zrušenej Uhorskej kráľovskej Alžbetinej univerzity v Bratislave, ktorá sa presťahovala do Budapešti, neskôr do Päťkostolia (Pecs). Stala sa prvou vysokou školou univerzitného typu na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od vzniku zaujíma popredné miesto v národnom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v SR si dodnes uchováva postavenie národnej univerzity," konštatuje Grófová.