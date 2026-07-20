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Univerzita Komenského pokračuje v obnove internátu Ľ. Štúra
Od septembra plánuje UK sprístupniť tri dokončené poschodia v bloku VBA. Ide zhruba o 200 lôžok.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave aj počas letných mesiacov pokračuje v rekonštrukcii svojho najväčšieho ubytovacieho zariadenia pre študentov - Internátu Ľudovíta Štúra v Mlynskej doline v Bratislave. Hovorkyňa UK Eva Kopecká pre TASR potvrdila, že od septembra plánuje univerzita sprístupniť tri dokončené poschodia v bloku VBA, čo predstavuje približne 200 lôžok.
V bloku VBA UK finalizuje druhú etapu rekonštrukcie a už priebežne sa pracuje aj na záverečnej tretej etape. „V bloku VBB finalizujeme súčasne prvú a druhú zlúčenú etapu rekonštrukcie a pripravujeme sa na tretiu. V oboch blokoch sme v rámci prvej a druhej etapy menili zvislé a vodorovné rozvody, rekonštruovali sociálne zariadenia, zatepľovali strechu a fasádu, menili okná a balkónové dvere a vymieňali elektroinštaláciu,“ priblížila Kopecká. Ako dodala, v rámci tretej etapy na bloku VBA začali s výrobou nového nábytku, výmenou podláh a novou maľovkou.
Od septembra plánuje UK sprístupniť tri dokončené poschodia v bloku VBA. Ide zhruba o 200 lôžok. „Približne 2000 lôžok v blokoch VBA a VBB zostane zatiaľ nedostupných z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie. Budú postupne uvádzané do prevádzky, aby sa ubytovacia kapacita mohla vracať študentom čo najskôr a nebolo potrebné čakať až na dokončenie celého objektu,“ konkretizovala hovorkyňa UK.
Projekt rekonštrukcie „Štúraku“ je financovaný z kombinovaných zdrojov - z Plánu obnovy a odolnosti SR a z vlastných prostriedkov univerzity. „Na rekonštrukciu VBA s kapacitou približne 1000 lôžok je vyčlenených takmer sedemmiliónoveur, naVBB, kde je kapacita približne 1300 lôžok, je investícia približne 12,5 milióna eur. Uvedené sumy sa týkajú aktuálne realizovaných etáp projektu,“ uviedla Kopecká. Ďalšie práce, najmä dokončenie a vybavenie interiérov, závisia aj od možností financovania z vlastných zdrojov univerzity.
V bloku VBA UK finalizuje druhú etapu rekonštrukcie a už priebežne sa pracuje aj na záverečnej tretej etape. „V bloku VBB finalizujeme súčasne prvú a druhú zlúčenú etapu rekonštrukcie a pripravujeme sa na tretiu. V oboch blokoch sme v rámci prvej a druhej etapy menili zvislé a vodorovné rozvody, rekonštruovali sociálne zariadenia, zatepľovali strechu a fasádu, menili okná a balkónové dvere a vymieňali elektroinštaláciu,“ priblížila Kopecká. Ako dodala, v rámci tretej etapy na bloku VBA začali s výrobou nového nábytku, výmenou podláh a novou maľovkou.
Od septembra plánuje UK sprístupniť tri dokončené poschodia v bloku VBA. Ide zhruba o 200 lôžok. „Približne 2000 lôžok v blokoch VBA a VBB zostane zatiaľ nedostupných z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie. Budú postupne uvádzané do prevádzky, aby sa ubytovacia kapacita mohla vracať študentom čo najskôr a nebolo potrebné čakať až na dokončenie celého objektu,“ konkretizovala hovorkyňa UK.
Projekt rekonštrukcie „Štúraku“ je financovaný z kombinovaných zdrojov - z Plánu obnovy a odolnosti SR a z vlastných prostriedkov univerzity. „Na rekonštrukciu VBA s kapacitou približne 1000 lôžok je vyčlenených takmer sedemmiliónoveur, naVBB, kde je kapacita približne 1300 lôžok, je investícia približne 12,5 milióna eur. Uvedené sumy sa týkajú aktuálne realizovaných etáp projektu,“ uviedla Kopecká. Ďalšie práce, najmä dokončenie a vybavenie interiérov, závisia aj od možností financovania z vlastných zdrojov univerzity.