Pokračujú v rekonštrukcii internátu Ľudovíta Štúra

Bratislava 29. júla (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave pokračuje v rekonštrukcii internátu Ľudovíta Štúra. Hlavné práce majú byť hotové do budúceho leta. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Eva Kopecká, v nadchádzajúcom akademickom roku 2025/2026 bude pre študentov UK k dispozícii celkovo približne 6700 lôžok.



„Rekonštrukcia sa realizuje vo forme dvoch samostatných projektov, ktoré predstavujú aj dve nezávisle financované investície univerzity - výškový blok A avýškový blok B,“ vysvetlila hovorkyňa. Podotkla, že budova internátu Ľudovíta Štúra bola vhavarijnom stave, cieľom rekonštrukcie je vrátiť ju do ubytovacej kapacity vnových, vyhovujúcich podmienkach.



Vo výškovom bloku A už podľa Kopeckej úspešne ukončili prvú etapu. Vrámci nej boli vymenené rozvody, ústredné kúrenie, radiátory, sociálne jadrá, inštalovala sa nová sanita vkúpeľniach. Súčasne začali ďalšiu etapu rekonštrukcie, v ktorej ide predovšetkým o obnovu azateplenie vonkajšej fasády, rekonštrukcia strechy je hotová, dokončuje sa výmena okien a obnovabalkónov. Rovnaké práce podľa nej čakajú aj výškový blok B, kde sa rekonštrukcia začala v marci. Zahŕňa nové okná, balkóny, strechu, zateplenie, novú sanitu či rozvody.



Univerzita má práce na oboch blokoch naplánované tak, aby stihla termíny stanovené plánom obnovy. „Práce financované z tejto schémy vrátane tých potrebných na kolaudáciu musia byť ukončené do júna 2026. Hlavná rekonštrukcia (zateplenie, okná, strecha, rozvody) by mala byť hotová dovtedy, ostatné úpravy z vlastných zdrojov zrealizujeme následne v rámci poslednej etapy po jednotlivých poschodiach,“ spresnila hovorkyňa.



Prvá ubytovacia kapacita by podľa nej mala byť uvoľnená začiatkom akademického roku 2026/2027, konkrétne niektoré poschodia na bloku A. Postupne v priebehu akademického roka budú podľa hovorkyne pribúdať aj poschodia na bloku B.



Kopecká zároveň upozornila na nepredvídateľné nastavenie financovania verejných vysokých škôl zo strany štátu. Taktiež podľa nej absentuje investičné plánovanie. „Práce na veľkých projektoch, akými rekonštrukcie internátov sú, je potrebné dopredu plánovať, mať pripravené projekty a vedieť, aký objem financií bude k dispozícii. Ak nie je objem financií predvídateľný ani na daný rok, je investičné plánovanie takmer nemožné. V tomto smere vidíme priestor na zlepšenie spôsobu prideľovania kapitálových dotácií v prospech univerzít a ich možnosti dlhodobejšieho plánovania,“ dodala pre TASR.