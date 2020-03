Univerzita Komenského prijala v súvislosti s koronavírusom viacero opa

Bratislava 3. marca (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave prijala v súvislosti s výskytom a šírením nového koronavírusu viacero opatrení. Ako sa uvádza na webe najväčšej slovenskej univerzity, jej vedenie si uvedomuje zodpovednosť voči študentom a zamestnancom, a preto sa pod vedením rektora UK Mareka Števčeka v pondelok (2. 3.) uskutočnilo rokovanie pracovnej skupiny pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s koronavírusom.



Členmi pracovnej skupiny sú odborníci z oblasti medicíny, ako aj riaditelia oboch študentských domovov UK. "Rektor informuje akademickú obec univerzity, že situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID-19 sledujeme, riadime sa a budeme sa riadiť odporúčaniami a rozhodnutiami príslušných orgánov a sme pripravení na vývoj promptne reagovať," uvádza sa na internetovej stránke univerzity.



Najväčšia slovenská univerzita v tejto súvislosti zaviedla viaceré opatrenia na zlepšenie prevencie a ochrany zdravia. V spoločných priestoroch, v sociálnych zariadeniach a pred učebňami sú umiestnené dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu, rovnako sa zvýšila miera dezinfekcie priestorov. Okrem toho sú tiež umiestnené informačné letáky o spôsoboch zníženia rizika nákazy v priestoroch so zvýšeným pohybom osôb, zverejnených na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Zároveň UK odporúča akademickej obci, aby necestovala do rizikových oblastí, najmä na sever Talianska a do Číny. "Ak prichádzate na Slovensko z postihnutých oblastí, riaďte sa odporúčaniami ÚVZ SR. V prípade, že sa u vás prejavia príznaky ochorenia alebo ste pricestovali zo zahraničia, alebo ste sa dostali do kontaktu s nakazenou osobou, postupujte podľa inštrukcií vydaných ÚVZ SR, teda telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo príslušný regionálny ÚVZ, zostaňte doma a riaďte sa pokynmi zodpovedných osôb," uvádza sa na internetovej stránke univerzity. Okrem toho tiež UK odporúča, aby sa neorganizovali podujatia s vyššou účasťou osôb, najmä medzinárodného charakteru.