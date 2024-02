Univerzita Komenského pripravuje audit bezpečnostných opatrení

Bratislava 13. februára (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave pripravuje audit bezpečnostných opatrení a postupov. Informuje o tom na sociálnej sieti s tým, že dlhodobo podporuje duševné zdravie akademickej obce. Ako podotkla, v kontakte je aj s odborníkmi na bezpečnosť.



"Od decembra pripravujeme audit existujúcich bezpečnostných opatrení a postupov, najprv v rámci budovy na Šafárikovom námestí a následne sa budú zistenia a prijaté opatrenia implementovať aj na ďalšie fakulty a súčasti UK," spresnili z univerzity.



Ako uviedli, minulý rok posilnili kapacitu psychologickej poradne a v jej podpore plánujú pokračovať. Po tragickej streľbe na Karlovej univerzite v Prahe okamžite zriadili krízovú online pomoc pre študentov i zamestnancov. Okrem toho priblížili, že od začiatku letného semestra pripravujú sériu diskusií so psychológmi na internáte UK.



Z najväčšej slovenskej univerzity dodali, že už pred pár rokmi regulovali vstup do budovy rektorátu turniketmi. So zavedením kontroly chcú pokračovať aj v ďalších budovách.



V budove UK, kde sídlia Farmaceutická fakulta (FaF) aj Fakulta managementu, v utorok zasahovala polícia. Aktuálne preveruje oznámenie týkajúce sa vyhrážok smerujúcich voči FaF UK, pričom podľa jej slov tam nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo ohrozenia života.