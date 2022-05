Univerzita Komenského je v zlatej lige rebríčka Round University Ranki

Bratislava 20. mája (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave dosiahla 426. miesto v rebríčku Round University Ranking (RUR) 2022. Vlani jej patrila 404. priečka. UK si však stále v tomto rebríčku udržiava prvú pozíciu v rámci Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Lenka Miller.



Prvýkrát od vzniku rebríčka sa v ňom okrem UK umiestnila aj ďalšia slovenská univerzita, a to Žilinská univerzita na 658. mieste. Z českých univerzít predbehla UK len Karlova univerzita v Prahe (254. miesto). V rebríčku tento rok úplne chýbajú poľské univerzity. Na vrchole je California Institute of Technology (Caltech), ktorá prvýkrát v histórii rebríčka na druhú pozíciu odsunula Harvardovu univerzitu.



Najlepšie hodnotenie získala UK v indikátore vzdelávanie, v ktorom jej patrí 178. miesto. To znamená, že patrí do zlatej ligy. Hodnotí sa tam pomer počtu učiteľov a študentov, pomer počtu učiteľov a udelených bakalárskych titulov, respektíve doktorátov, pomer počtu doktorátov a bakalárskych titulov, ako aj reputácia školy.



Rebríček je zostavený na základe 20 indikátorov, ktoré tvoria štyri oblasti hodnotenia: výučba (40 percent), výskum (40 percent), medzinárodná rôznorodosť (desať percent ) a finančná udržateľnosť (desať percent).