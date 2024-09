Univerzita Komenského slávnostne otvorila 106. akademický rok

Bratislava 23. septembra (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v pondelok v aule slávnostne otvorila 106. akademický rok. Pri tejto príležitosti rektor UK Marek Števček udelil niekoľko ocenení.



Zlatú medailu si prevzal Ján Danko za presadzovanie samosprávneho princípu riadenia vecí verejných a neutíchajúcu podporu Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine vo zväzku UK v Bratislave, a Daniel Böhmer za dlhoročnú prácu vo vedení vrcholných samosprávnych orgánov Lekárskej fakulty UK a jeho osobný prínos v boji za akademické práva a slobody. Striebornú medailu dostal Róbert Šimončič za dlhoročné aktívne členstvo v Správnej rade UK a propagáciu univerzity v spoločenskom povedomí.



Rektor v príhovore spomenul minulotýždňové povodne a vzájomnú solidaritu i pomoc. Zdôraznil tiež potrebu budovania metaforických mostov medzi rozdielnymi názorovými skupinami. "Takýto formatívny zážitok vyplavuje na povrch to najkrajšie z ľudskosti. A ako veľmi to dnes všetci potrebujeme! A tu vidím paralelu s nami, s akademickou komunitou. Nepotrebujeme apokalyptické zážitky na to, aby sme vedeli, čo nás spája. Kolegialita, súdržnosť, priateľstvo," podotkol.



Úlohou komunít je podľa rektora dokazovať, že prognóza chorôb spoločnosti je liečiteľná. "Úlohou spoločenstiev, akým je to naše, je poskytovať pozitívne príklady komunikačných mostov. Slušnosť, korektnosť, rešpektovanie dôstojnosti názorového oponenta, dbanie na argumentačnú, nie dehumanizujúcu líniu diskurzu, to je našou úlohou. Aj kultivovanosť spoločenského diskurzu môže byť formatívnym zážitkom, pretože jej je zúfalý nedostatok. Ukazujme ako akademická komunita, že to vieme robiť," doplnil v príhovore.



V závere slávnosti sa uskutočnilo hudobné vystúpenie vokálno-inštrumentálnej skupiny Vocalatté. Na štúdium na UK v roku 2024/2025 sa doposiaľ zapísalo viac ako 21.500 osôb, z ktorých je viac ako 3500 zo zahraničia. Konečné čísla budú známe koncom októbra.