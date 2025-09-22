< sekcia Regióny
Univerzita Komenského slávnostne otvorila 107. akademický rok
Pri tejto príležitosti rektor Marek Števček ocenil tri výnimočné osobnosti univerzity.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave v pondelok v aule slávnostne otvorila 107. akademický rok. Pri tejto príležitosti rektor Marek Števček ocenil tri výnimočné osobnosti univerzity. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Eva Kopecká.
Pamätnú plaketu Jána Amosa Komenského udelil rektor Daniele Ostatníkovej za mimoriadny profesijný, vedecký, pedagogický a publikačný prínos v oblasti etiológie a výskumu autizmu. Ocenený bol aj Dušan Meško za dlhoročnú bohatú a mimoriadne prínosnú vedeckú a pedagogickú činnosť v oblasti telovýchovného lekárstva a takisto Anton Gáplovský za dlhoročnú obetavú prácu, inovatívnu a tvorivú angažovanosť v oblasti rozvoja inteligentných technológií, kompetenčných centier a vedeckého pokroku.
Vo svojom príhovore rektor upozornil na aktuálne spoločenské výzvy, ktoré univerzita neobchádza, a zdôraznil jej dôležitú rolu nielen ako administratívnej inštitúcie, ale ako centra intelektuálnej poctivosti, hľadania pravdy a rozvoja hodnotovej kultúry. „Netreba búrať pomyselnú katedrálu. Treba neúnavne, pokorne, no presvedčivo hlásať ideu, ktorú majú stelesňovať práve dnešné akademické inštitúcie, a slovami klasika ‚chcem veriť‘, že naša univerzita ju stelesňuje limitne dokonale. Ideu, že sú veci, za ktoré sa oplatí bojovať, a že existujú prostriedky, ktoré takýto slušný boj umožňujú. Že jedinou ideou, na ktorej je potrebné budovať dnešnú univerzitu, je práve úprimná snaha o hľadanie pravdy, a že spochybňovanie dnešných poznatkov je prípustné a žiaduce iba preto, aby uvoľnilo miesto poznatkom novým,“ uviedol rektor UK.
Dodal, že univerzita je miestom, kde sa vedie dôležitý boj o podobu inštitúcií a hodnôt, kde sa formuje tolerantná, empatická a intelektuálne poctivá komunita. Vyzdvihol význam trpezlivosti, talentu a morálnej istoty v procese získavania poznatkov a v boji proti skepse a nihilizmu, ktoré v dnešnej spoločnosti často ohrozujú základné princípy spoločenského diskurzu. Slávnostnú atmosféru zhromaždenia umocnilo na záver hudobné vystúpenie vokálno-inštrumentálnej skupiny Vocalatté.
Na štúdium na UK v roku 2025/2026 sa podľa hovorkyne doposiaľ zapísalo takmer 22.500 osôb, z čoho je 3860 zo zahraničia. V zimnom semestri bude podľa nej na UK študovať aj 448 študentov programu Erasmus+ a iných zahraničných študentov spolu z 27 krajín sveta. Podotkla, že najviac ich bude zo Španielska, z Francúzska, Talianska, Portugalska a Nemecka.
Pamätnú plaketu Jána Amosa Komenského udelil rektor Daniele Ostatníkovej za mimoriadny profesijný, vedecký, pedagogický a publikačný prínos v oblasti etiológie a výskumu autizmu. Ocenený bol aj Dušan Meško za dlhoročnú bohatú a mimoriadne prínosnú vedeckú a pedagogickú činnosť v oblasti telovýchovného lekárstva a takisto Anton Gáplovský za dlhoročnú obetavú prácu, inovatívnu a tvorivú angažovanosť v oblasti rozvoja inteligentných technológií, kompetenčných centier a vedeckého pokroku.
Vo svojom príhovore rektor upozornil na aktuálne spoločenské výzvy, ktoré univerzita neobchádza, a zdôraznil jej dôležitú rolu nielen ako administratívnej inštitúcie, ale ako centra intelektuálnej poctivosti, hľadania pravdy a rozvoja hodnotovej kultúry. „Netreba búrať pomyselnú katedrálu. Treba neúnavne, pokorne, no presvedčivo hlásať ideu, ktorú majú stelesňovať práve dnešné akademické inštitúcie, a slovami klasika ‚chcem veriť‘, že naša univerzita ju stelesňuje limitne dokonale. Ideu, že sú veci, za ktoré sa oplatí bojovať, a že existujú prostriedky, ktoré takýto slušný boj umožňujú. Že jedinou ideou, na ktorej je potrebné budovať dnešnú univerzitu, je práve úprimná snaha o hľadanie pravdy, a že spochybňovanie dnešných poznatkov je prípustné a žiaduce iba preto, aby uvoľnilo miesto poznatkom novým,“ uviedol rektor UK.
Dodal, že univerzita je miestom, kde sa vedie dôležitý boj o podobu inštitúcií a hodnôt, kde sa formuje tolerantná, empatická a intelektuálne poctivá komunita. Vyzdvihol význam trpezlivosti, talentu a morálnej istoty v procese získavania poznatkov a v boji proti skepse a nihilizmu, ktoré v dnešnej spoločnosti často ohrozujú základné princípy spoločenského diskurzu. Slávnostnú atmosféru zhromaždenia umocnilo na záver hudobné vystúpenie vokálno-inštrumentálnej skupiny Vocalatté.
Na štúdium na UK v roku 2025/2026 sa podľa hovorkyne doposiaľ zapísalo takmer 22.500 osôb, z čoho je 3860 zo zahraničia. V zimnom semestri bude podľa nej na UK študovať aj 448 študentov programu Erasmus+ a iných zahraničných študentov spolu z 27 krajín sveta. Podotkla, že najviac ich bude zo Španielska, z Francúzska, Talianska, Portugalska a Nemecka.