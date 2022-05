UK v Bratislave pokračuje v rekonštrukciách internátov

Bratislava 14. mája (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave pokračuje v rekonštrukcii internátov. Na internátoch Mlyny UK a Družba UK sa realizujú väčšie i menšie rekonštrukcie. Práce sa budú realizovať aj počas leta. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.



Izby vo Výškovom bloku A na Mlynoch UK budú mať do septembra 2023 nové okná a balkónové dvere. Uskutoční sa aj výmena zvislých rozvodov k sociálnym jadrám. V bloku M Átriových domčekov postupne do júna 2023 vymenia podlahy, kompletne vymaľujú priestory a vymenia nábytok, v blokoch F, G a J vymenia do septembra podlahy na chodbách.



"Okrem toho sa pripravuje projektová dokumentácia pre zriadenie zdravotného strediska a centra služieb na Mlynoch UK. Mali by tu sídliť všeobecný lekár, zubár a prípadne ďalší poskytovatelia služieb," uviedla Miller. Rekonštrukciou tiež postupne prechádzajú prístupové cesty, parkovisko, dopravné značenie i oporné múriky. Celý areál bude do konca roka 2023 komplexne pokrytý wifi sieťou. Počas rokov 2019 – 2022 sa na internátoch Mlyny UK investovalo, prípadne do konca roka investuje približne 5,8 milióna eur.



Na komplexnú rekonštrukciu Výškového bloku B budú podľa UK potrebné externé zdroje financovania a pomoc od štátu. "Realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane právoplatného stavebného povolenia už univerzita pripravila, aktuálne Ministerstvo dopravy a výstavby SR vykonáva štátnu expertízu na posúdenie stavebného zámeru s cieľom zhodnotiť optimálne využitie verejných financií. Podľa projektu zostane z pôvodnej stavby len skelet, všetko ostatné vrátane inžinierskych sietí, opláštenia, okien, dverí i sociálnych zariadení bude nové," vysvetlila Miller. Ako dodala, zrušia sa balkóny, čím sa zväčšia izby.



Na Družbe UK aktuálne kompletne rekonštruujú kotolňu, ktorá vykuruje blok D1. Práce majú byť hotové do septembra. Družba UK pokračuje podľa plánu rozvoja na roky 2019 – 2022 a postupne v tomto čase je investovaných takmer 2,7 milióna eur. Financie na rekonštrukcie pochádzajú od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z vlastných zdrojov.



Počas realizácie rekonštrukčných prác v ubytovacích priestoroch sú dotknuté objekty vyňaté z ubytovacích kapacít. "Študenti si zaslúžia funkčné a plnohodnotné študentské mesto na úrovni tak, aby sme prinášali rozumnú hodnotu za čo najdostupnejšiu cenu. Bol by som rád, keby internáty žili spoločenským životom celý týždeň," povedal rektor UK Marek Števček.



UK pred tromi týždňami otvorila obnovený univerzitný klub UniK. V septembri na Mlynoch UK pribudne ďalšia stravovacia prevádzka.