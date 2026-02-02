< sekcia Regióny
Univerzita Konštantína Filozofa pripravila deň otvorených dverí
Autor TASR
Nitra 2. februára (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre pripravila aj tento rok pre záujemcov o vysokoškolské štúdium deň otvorených dverí (DOD). Ako uviedli organizátori, svoje fakulty, pracoviská a študijné programy predstaví univerzita 26. februára.
Základné informácie získajú záujemcovia od 8.00 do 13.00 h v hlavnej budove UKF na Triede A. Hlinku 1. „V informačných stánkoch budú k dispozícii odborní zamestnanci rektorátu a fakúlt, Študentského centra UKF, Študentského parlamentu UKF, ďalších študentských organizácií a programu Erasmus+,“ informovala univerzita.
Podrobnejšie informácie dostanú návštevníci UKF v sídlach jednotlivých fakúlt, kde sa bližšie oboznámia s akademickým prostredím, s obsahom konkrétnych študijných programov, s podmienkami prijímacieho konania, možnosťami praxe, zahraničných mobilít, ubytovania či študentským životom. „Čakajú ich zaujímavé prezentácie, prednášky, workshopy, diskusie, ukážky, interaktívne aktivity a ďalšie podujatia, ktoré si pre nich pripravili zamestnanci a študenti školy,“ priblížili organizátori.
UKF má takmer 70-ročnú históriu vzdelávania a aktuálne ponúka 264 študijných programov akreditovaných v 19 študijných odboroch. „Ponúka aj nové atraktívne programy, ako sú napríklad digitálna ekonomika či umelá inteligencia. Stredoškolákov môže UKF prilákať aj učiteľskými študijnými programami v rámci spojeného päťročného magisterského štúdia. Novinkou v ponuke sú spoločné študijné programy UKF v Nitre a Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, ktoré vznikli v rámci Konzorcia UMB a UKF. Je to napríklad učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a špeciálna pedagogika v inkluzívnej praxi, čo je jediný študijný program svojho druhu na Slovensku,“ pripomenula UKF.
Ako doplnila, v poslednom období záujem o štúdium na UKF rastie. „V akademickom roku 2025/2026 študuje vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej aj externej forme 8087 študentov, v minulom akademickom roku to bolo 7420 a v období rokov 2023/2024 u nás študovalo 7010 študentov,“ doplnila univerzita.
