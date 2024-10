Univerzita Konštantína Filozofa rekonštruuje svoje internáty

Nitra 1. októbra (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre pokračuje v rekonštrukcii svojich internátov. Ešte v júni ukončila obnovu bloku H v študentskom domove (ŠD) Zobor, kde preinvestovala celkovo 1.341.642,93 eura, z ktorých bolo 825.000 eur financovaných z dotácie zo štátneho rozpočtu a zvyšok z vlastných zdrojov UKF.



V júli začala univerzita s rekonštrukciou ŠD Nitra. Ako uviedla Ľudmila Lampertová z Technického oddelenia UKF, táto investícia je jednou z prvých významných akcií v rámci spoločného projektu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. "Obe univerzity sa úspešne zapojili do grantovej výzvy ministerstva školstva v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Jeho cieľom je motivovať slovenské univerzity k založeniu strategických partnerstiev, k posilneniu rozvoja ich infraštruktúry a zvýšeniu kvality vzdelávania," vysvetlila Lampertová.



Spoločný projekt oboch univerzít získal nenávratný finančný príspevok vo výške 24.209.959,95 eura, jeho časový rámec je od januára 2024 do marca 2026. "Rekonštrukcia ŠD Nitra bude financovaná z uvedeného projektu. Zmluvná cena je vo výške 2.741.000 eur, ukončenie prác sa predpokladá do 30. mája 2025. Ide o komplexnú rekonštrukciu vnútorných priestorov ubytovacej časti ŠD Nitra. Stavebné práce budú pozostávať z výmeny povrchov podláh, nových omietok stien a stropov, dodatočného zateplenia vnútorných obvodových stien, rekonštrukcie kúpeľní, výmeny dverí a realizácie stavebných úprav pre imobilné osoby," uviedla Lampertová.