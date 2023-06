Univerzita Mateja Bela sa stala obeťou kybernetického útoku

Banská Bystrica 22. júna (TASR) - Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici čelí rozsiahlemu kybernetickému útoku. Situácia je vážna a zatiaľ nevie identifikovať rozsah všetkých škôd. Konštatovala to vo štvrtok pre TASR vedúca referátu marketingovej komunikácie univerzity Dana Straková.



"Stali sme sa obeťou ransomvérového útoku hackerského gangu s názvom Medusa randsomware. O útoku sme informovali Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), s ktorým situáciu neustále konzultujeme. Aby nevznikla ešte väčšia škoda pre univerzitu a jej zamestnancov i študentov, bol celý IKT ekosystém univerzity odstavený a odpojený od internetu, v súlade s odporúčaním NBÚ," zdôraznila Straková.



Akademický informačný systém momentálne nefunguje. Vypli ho z dôvodu ochrany dát. Režim off-line má vplyv aj na chod všetkých jej fakúlt. "Pracujeme na postupnom obnovení základnej infraštruktúry. V priebehu najbližších hodín bude sfunkčnená náhradná webstránka so základnými informáciami pre študentov a uchádzačov o štúdium," dodala Straková.



Podľa nej v končiacom sa akademickom roku ich ešte čaká dokončiť záverečné štátne skúšky a zabezpečiť procesy súvisiace so začiatkom nového akademického roka. UMB pracuje na tom, aby v krízovom režime zabezpečila všetky potrebné procesy. Na operatívnu komunikáciu využíva v týchto chvíľach najmä sociálne siete, novovytvorený web www.info.umb.sk a postupne bude spúšťať ďalšie IKT systémy.