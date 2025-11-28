< sekcia Regióny
Univerzita Mateja Bela získala prestížne ocenenie Angažovaná škola
Autor TASR
Banská Bystrica 28. novembra (TASR) - Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici získala ocenenie Angažovaná škola za dlhoročnú angažovanosť a vzdelávanie so spoločenským dosahom. TASR o tom v piatok informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie univerzity s tým, že za týmto úspechom je dlhoročná kvalitná práca ich pedagógov a študentov v prospech komunity a znevýhodnených skupín.
„UMB sa oficiálne zaradila medzi najvýznamnejšie vzdelávacie inštitúcie na Slovensku, ktoré systematicky rozvíjajú moderné, hodnotovo orientované a spoločensky angažované vzdelávanie. Prestížnou značkou Angažovaná škola, ktorú udeľuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, bola UMB ocenená za dlhoročnú kvalitu, inovatívny prístup a nadštandardnú prácu so študentstvom,“ priblížila Straková.
Ocenenie Angažovaná škola je určené vzdelávacím inštitúciám, ktoré systematicky rozvíjajú service learningové projekty, teda spôsob učenia, ktorý spája teóriu s praxou a umožňuje študentstvu učiť sa prostredníctvom služby komunite. Cieľom je rozvíjať občiansku zodpovednosť, empatiu a praktické zručnosti, ktoré presahujú rámec tradičného vzdelávania.
„UMB sa konceptu service learningu venuje už viac ako 13 rokov. Vďaka tomu patrí medzi priekopníkov angažovaného vzdelávania na Slovensku. Počas tohto obdobia sa do aktivít zapojilo mnoho študentov z rôznych fakúlt, ktorí prostredníctvom univerzitných projektov pomáhali riešiť potreby miestnych komunít, škôl, sociálnych zariadení či občianskych združení,“ doplnila Straková.
Ako dodala, ocenenie reflektuje prácu učiteľov zo štyroch fakúlt UMB, ktorí spolu so študentstvom dlhodobo realizujú service learningové projekty aj v neštandardných prostrediach, napríklad v spolupráci s inštitúciami pracujúcimi s odsúdenými osobami, so seniormi či so znevýhodnenými komunitami.
