Univerzita P. J. Šafárika požičala nemocnici respiračné prístroje

Košice 1. apríla (TASR) - Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach zapožičala Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice sedem respiračných prístrojov s príslušenstvom. Po jednoduchej technickej prestavbe by mohli pomôcť pacientom s ochorením COVID-19. TASR o tom za fakultu informovala Jaroslava Oravcová s tým, že doposiaľ ich využívali na výskumnú činnosť.



Po novom by mali slúžiť pre potrebu oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) UNLP. Ich celková hodnota je 130.000 eur a sú štandardne využívané na takzvanú neinvazívnu ventiláciu bez potreby intubácie pacienta. Ako povedal prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UNLP Košice Pavol Joppa, ide o ventilačné prístroje vyššej rady. „Po jednoduchom technickom upgrade je možné použiť ich aj na riadenú umelú pľúcnu ventiláciu spojenú so zaintubovaním pacienta, a preto sa budú dať v prípade potreby použiť aj u chorých s ťažkou formou ochorenia COVID-19, u ktorých dochádza k vážnemu poškodeniu pľúc a vyžadujú hospitalizáciu na OAIM,“ uviedol.



Ventilačný systém zakúpila LF zo svojich zdrojov a šesť ventilačných prístrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Zaobstarali ich v rámci výskumných projektov orientovaných na neinvazívnu pľúcnu ventiláciu nosovou alebo tvárovou maskou pri chronických pľúcnych chorobách s dychovým zlyhávaním. „Predmetom výskumu nebola liečba pacientov touto dnes už štandardnou metódou, ale riešenie výskumných projektov zameraných na identifikáciu iných, mimopľúcnych účinkov takejto liečby, napríklad jej vplyv na srdcovocievny systém,“ dodal Joppa.