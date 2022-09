Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach chystá usmernenia pre ceny energií

Košice 15. septembra (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pripravuje v súvislosti s rastom cien energií operatívne usmernenia pre zamestnancov a študentov, a to aby sa neprekurovali priestory, šetrilo sa elektrickou energiou a znižovala sa uhlíková stopa produkovaná v kampuse univerzity. Pre TASR to uviedla jej hovorkyňa Laura Hoľanová.



Z dôvodu zvyšovania cien energií budú podľa nej potrebné finančné zdroje navyše, ktoré nemohli byť plánované a byť súčasťou dotácie na tento rok. "Očakávame a budeme požadovať dodatočné dofinancovanie zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," povedala.



Pripomenula, že univerzita sa dlhodobo venuje znižovaniu energetickej náročnosti budov. Súčasťou dlhodobých opatrení je aj regulácia vykurovania či optimalizácia spotreby elektrickej energie postupnou výmenou klasických žiaroviek za úsporné svietidlá. "Ale to, čo vidíme okolo seba v segmente cien energií, je nad rámec úspor týchto dlhodobých opatrení," dodala Hoľanová.



Ak má univerzita napĺňať svoje základné poslanie, nemôže podľa jej slov obmedziť svoje činnosti v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Kvalitné vzdelávanie opierajúce sa o medzinárodne akceptovaný výskum si podľa UPJŠ vyžaduje neustály kontakt s infraštruktúrou univerzity. "Drvivá väčšina špičkovej infraštruktúry si vyžaduje nonstop prevádzku, dočasné vypnutie môže byť sprevádzané jej znehodnotením. Samozrejme, že skúsenosti s online vzdelávaním budeme naďalej využívať ako doplnkovú formu vzdelávania," doplnila s tým, že sa však chcú vyhnúť nahrádzaniu výučby v online priestore z energetických dôvodov.



Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 a začiatok výučby v zimnom semestri sú naplánované na 19. septembra.