Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vyzbierala 340 kilogramov potravín
Autor TASR
Košice 27. februára (TASR) - V novoročnej zbierke pre neziskovú organizáciu Oáza - nádej pre nový život v Bernátovciach vyzbierali na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach 70 škatúľ plných potravín, drogérie, hygienických potrieb, oblečenia, potrieb do domácnosti, hračiek a kníh pre deti. Informovala o tom hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.
Zbierku pre organizáciu, s ktorou univerzita pravidelne spolupracuje, vyhlásili v polovici januára. Pre veľký záujem zo strany prispievateľov trvala namiesto plánovaných dvoch týždňoch mesiac. Vyzbierať sa podarilo približne 340 kilogramov potravín.
V zariadení v Bernátovciach pri Košiciach žijú ľudia, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a hmotnej núdzi, bývajú tu aj deti. „Snažili sme sa zabezpečiť nielen to najnutnejšie, ale aj veci, ktoré im prinesú radosť a spríjemnia život. Do zbierky sa zapojili všetky fakulty a pracoviská univerzity. Naši zamestnanci a študenti opäť potvrdili, že im osud druhých nie je ľahostajný a sú ochotní pomáhať druhým, za čo im patrí obrovské poďakovanie,“ uviedla prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium Monika Halánová s tým, že zo všetkých troch zbierok pre Oázu, ktoré doteraz zorganizovali, bola táto z hľadiska objemu vyzbieraných darov najúspešnejšia.
„V Oáze máme aktuálne okolo 370 ľudí. Každý deň pre nich potrebujeme zabezpečiť raňajky, obedy a večere. Každá forma pomoci je pre nás veľkým prínosom. Teší ma, že ľudia nestratili záujem o pomoc druhým, pretože to patrí k životu. Podľa môjho presvedčenia, ak si navzájom pomáhame, robíme z tohto sveta krajšie a lepšie miesto na život,“ povedal riaditeľ organizácie a kňaz Peter Gombita.
Prvú zbierku trvanlivých a čerstvých potravín pre Oázu realizovali pred veľkonočnými sviatkami koncom marca 2024. V závere toho istého roka jej UPJŠ odovzdala potraviny, drogériu a hračky pri príležitosti vianočných sviatkov. V úspešnej spolupráci plánuje vedenie univerzity pokračovať.
