Univerzita sa podieľa na príprave zápisu ovčiarstva do zoznamu UNESCO

Zvolen 3. mája (TASR) - Na príprave zápisu tradícií spojených s ovčiarstvom, salašníctvom a sezónnym pasením oviec do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO sa podieľa aj Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO), konkrétne Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie a environmentalistiky. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý.



„Táto katedra sa už od roku 2022 aktívne podieľala na zápise tradičného ovčiarstva do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý sa uskutočnil v januári 2025. Odovzdanie slávnostných osvedčení o zápisoch sa pripravuje v máji 2025 v priestoroch Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) v Rusovciach pri Bratislave,“ priblížil Lichý.



Zápis je podľa jeho slov vyvrcholením úsilia o zosieťovanie dotknutých subjektov a viacerých workshopov v rôznych regiónoch Slovenska s cieľom zintenzívnenia spolupráce medzi podnikateľmi v oblasti salašníctva, odborníkmi, vzdelávacími inštitúciami a verejnosťou. Mnohé z týchto podujatí sa uskutočnili v rámci úspešne ukončeného projektu Erasmus+ Transfarm.



"K nominácii prvku významne prispela podpora zástupcov rezortov kultúry, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, životného prostredia i zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorí si zaslúžia veľké poďakovanie za účasť na workshopoch a diskusiách a za kvalitnú medzirezortnú komunikáciu a podporu nominácie," podotkol Lichý.



Práve zástupcovia spomínanej katedry UNESCO sa vo februári tohto roku zúčastnili na medzirezortnom stretnutí k finalizácii nominácie SR o pripojení prvku Transhumancia, sezónne pasenie zvierat k medzinárodnej nominácii. Katedra UNESCO spolu s mnohými ďalšími subjektmi vyjadrila oficiálnu podporu nominácii.



Nomináciu na zápis do zoznamu UNESCO s názvom Transhumancia - sezónne pasenie zvierat predkladá Slovenská republika spolu s ďalšími piatimi krajinami ako rozšírenie už existujúcej medzinárodnej nominácie, ktorá bola premenená na úspešný zápis v roku 2023. Podpisovanie spoločného nominačného spisu zástupcami všetkých šiestich krajín sa uskutočnilo 27. marca tohto roka v Paríži.