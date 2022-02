Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave má novú rektorku

Trnava 22. februára (TASR) – Novou rektorkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave na funkčné obdobie rokov 2022 až 2026 bola zvolená v utorkových voľbách v akademickom senáte (AS) dekanka filozofickej fakulty Katarína Slobodová Nováková. TASR o tom informoval predseda AS Ján Višňovský.



Vo voľbách mala dvoch protikandidátov, v prvom kole z 30 platných hlasov získala 20. Postu sa ujme po skončení funkčného obdobia súčasného rektora Romana Boču v máji tohto roka a po vymenovaní prezidentkou SR do funkcie. Štyridsaťtriročná etnologička Slobodová Nováková bude prvou zvolenou rektorkou UCM v jej 25-ročnej histórii.