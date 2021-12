Univerzita sv. Cyrila a Metoda vyhlásila novú voľbu rektora

Trnava 22. decembra (TASR) – Akademický senát (AS) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave vyhlásil voľbu kandidáta na rektora UCM na obdobie rokov 2022 až 2026. Konať sa bude vo februári budúceho roka, písomné návrhy možno podávať do 4. februára. Informoval o tom predseda AS Ján Višňovský.



Písomné návrhy na kandidátov spravidla z radov profesorov a docentov môžu predsedovi AS podávať členovia akademickej obce a členovia správnej rady univerzity a musia obsahovať aj súhlas kandidáta. Zasadnutie akademickej obce univerzity spojené s predstavovaním kandidátov bude 15. februára v Aule Jozefa Matúša, voľba sa uskutoční o týždeň neskôr.



V súčasnosti vedie od roku 2018 UCM rektor Roman Boča vo svojom prvom volebnom období. Nastúpil do funkcie po úmrtí predchodcu Jozefa Matúša. Vo voľbách mal pred štyrmi rokmi dvoch protikandidátov, kandidoval z postu dekana fakulty prírodných vied.