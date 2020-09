Univerzita tretieho veku by sa mala v Trnave začať koncom septembra

Trnava 10. septembra (TASR) – Nový ročník Univerzity tretieho veku (UTV) plánuje Trnavská univerzita (TU) otvoriť, výučba by sa mala začať koncom septembra. Rozhodla sa tak pre záujem a žiadosti uchádzačov o štúdium, podľa prorektorky pre vzdelávanie Zuzany Nevolnej vyučovať sa bude zatiaľ klasickou formou, v súlade s protiepidemickými opatreniami stanovenými ministerstvom školstva pre vysoké školy.



Ako prvé otvoria akademický rok počítačové a jazykové programy. "Do prvého ročníka máme okolo 170 prihlášok, je to o niečo menej, ako zvykne bývať v iných rokoch, odrazila sa v tom aktuálna situácia," uviedla pre TASR referentka pre UTV Centra ďalšieho vzdelávania TU Anna Skupinová.



Prihlášky bolo možné na UTV podávať do konca augusta. Skupinová predpokladá, že by v akademickom roku 2020/2021 mohlo vrátane druhých a tretích ročníkov navštevovať UTV TU okolo 350 frekventantov. UTV otvára štúdium anglického, nemeckého, francúzskeho jazyka, prácu s počítačom na rôznych úrovniach, etiku, právo, psychológiu, dobrovoľníctvo v komunite, archeológiu, dejiny a umenie v Trnave a ďalšie.