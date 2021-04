Univerzita tretieho veku UNIZA dištančne vzdeláva v 22 programoch

Žilina 15. apríla (TASR) - Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (U3V UNIZA) v letnom semestri akademického roku 2020/2021 dištančne vzdeláva študentov v 22 programoch. TASR o tom informovala koordinátorka U3V UNIZA Jana Sňahničanová.



Doplnila, že pred zavedením online vzdelávania vyškolili lektorov a ponúkli podporu študentom. "V aktuálnom akademickom roku udržiavame napriek prechodu z prezenčnej do dištančnej výučby úroveň a kontinuitu seniorského vzdelávania vo všetkých vzdelávacích programoch a ich 110 prednáškach letného semestra. Komunikovali sme so všetkými lektormi, zisťovali mieru záujmu o online pripojenie či sledovanie záznamu z prednášok medzi 390 študentmi. Aj počas súčasnej online výučby nepretržite hľadáme a nachádzame riešenia, ako v čo najväčšej miere preniesť vedomosti a 'priamy' kontakt lektora k študentom," uviedla Sňahničanová.



"Ak berieme do úvahy cieľovú skupinu seniorov a ich rozdielnu mieru počítačovej gramotnosti, nie je to ľahká úloha. Napriek tomu U3V UNIZA prináša ďalší spôsob posilnenia počítačových zručností a digitálnych kompetencií seniorov. Rovnako ochota študentov používať prezenčné internetové aplikácie a učiť sa nové online postupy prispieva k úspešnej spolupráci pri online výučbe. Pozitívne ohlasy na kvalitnú a odbornú úroveň prezentácií a názorný výklad lektorov sú toho dôkazom," podotkla koordinátorka U3V UNIZA.



Pripomenula, že okrem organizácie výučby v letnom semestri pokračujú v rôznorodej činnosti aj na vlnách rádia U3V frekvencie. "Pripravujeme a ponúkame relácie s výnimočnými osobnosťami, ktoré ako zakladatelia, organizátori, lektori alebo partneri aktívne prispeli k úspešnej činnosti počas 25-ročnej histórie. K nim pribudli aj gratulácie a priania našich študentov v podobe krátkych hlasových nahrávok," dodala Sňahničanová.



U3V UNIZA v týchto dňoch prichádza aj s novou ponukou vzdelávania na budúci akademický rok 2021/2022. "V dobe zatvorených škôl a kultúrnych ustanovizní prináša nádej a motiváciu pre záujemcov o vzdelávanie. Rôznorodú ponuku 21 vzdelávacích programov v Žiline i v pobočkách Čadca a Považská Bystrica nájdu na www.ucv.uniza.sk," dodala koordinátorka U3V UNIZA.