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Univerzita tretieho veku v Bojniciach sa zameria aj na turizmus
Záujemcovia o štúdium sa už môžu prihlasovať prostredníctvom oddelenia starostlivosti o obyvateľov MsÚ, ktoré im poskytne i bližšie informácie.
Autor TASR
Bojnice 8. júla (TASR) - Bojničania vo veku nad 50 rokov budú môcť využiť možnosť ďalšieho vzdelávania. Univerzitu tretieho veku otvorí mesto v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave v školskom roku 2026/2027. Štúdium, ktoré bude zamerané na cestovný ruch, je výsledkom memoranda medzi samosprávou a univerzitou. Informovala o tom bojnická radnica na sociálnej sieti.
„Na základe podpísaného memoranda bude v Bojniciach dvojročné externé štúdium zamerané na cestovný ruch. Výučba sa uskutoční každý druhý štvrtok v mesiaci vo veľkej zasadačke mestského úradu (MsÚ), ktorá sa na tieto dni zmení na akademickú pôdu,“ uviedla radnica.
Štúdium je podľa nej určené predovšetkým obyvateľom Bojníc vo veku nad 50 rokov. „Naším cieľom je otvoriť každý ročník pre 30 až 40 študentov. Ak sa kapacita nenaplní záujemcami z Bojníc, radi privítame aj uchádzačov z okolitých miest a obcí, ktorí už o štúdium prejavili záujem,“ priblížila.
Záujemcovia o štúdium sa už môžu prihlasovať prostredníctvom oddelenia starostlivosti o obyvateľov MsÚ, ktoré im poskytne i bližšie informácie. „Slávnostná imatrikulácia je predbežne naplánovaná na 14. septembra v priestoroch Bojnického zámku za účasti rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinanda Daňa,“ dodala radnica.
„Na základe podpísaného memoranda bude v Bojniciach dvojročné externé štúdium zamerané na cestovný ruch. Výučba sa uskutoční každý druhý štvrtok v mesiaci vo veľkej zasadačke mestského úradu (MsÚ), ktorá sa na tieto dni zmení na akademickú pôdu,“ uviedla radnica.
Štúdium je podľa nej určené predovšetkým obyvateľom Bojníc vo veku nad 50 rokov. „Naším cieľom je otvoriť každý ročník pre 30 až 40 študentov. Ak sa kapacita nenaplní záujemcami z Bojníc, radi privítame aj uchádzačov z okolitých miest a obcí, ktorí už o štúdium prejavili záujem,“ priblížila.
Záujemcovia o štúdium sa už môžu prihlasovať prostredníctvom oddelenia starostlivosti o obyvateľov MsÚ, ktoré im poskytne i bližšie informácie. „Slávnostná imatrikulácia je predbežne naplánovaná na 14. septembra v priestoroch Bojnického zámku za účasti rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinanda Daňa,“ dodala radnica.