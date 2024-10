Univerzita tretieho veku vo Zvolene má viac ako 800 študentov

Zvolen 11. októbra (TASR) - Univerzita tretieho veku (UTV) na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO) má v akademickom roku 2024/2025 viac ako 800 študentov v 24 študijných programoch. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý s tým, že najväčší záujem je o psychologické a jazykové odbory.



Dodal, že v posledných rokoch spolupracuje UTV aj so Zvolenským zámkom, kde sa študenti chodia vzdelávať. Záujem je podľa neho aj o študijný odbor s názvom Unesco. "Vzdelávanie seniorov súvisí nielen s témou, ale aj s lektorom, ktorý dotvára prostredie v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri TUZVO na prízemí," zdôraznil.



Spoznávaním histórie a umenia seniori získajú teoretické vedomosti z obdobia gotiky, renesancie i baroka. Priblížené sú cez príbeh Zvolenského zámku, ktorý patrí k Slovenskej národnej galérii. Súčasťou historicko-umeleckého študijného odboru je aj praktické učenie, ktoré im sprístupňujú výtvarné skvosty stredovekého umenia. Tiež galerijné činnosti, akými sú reštaurovanie, výskum umeleckých diel či digitalizácia kultúrneho dedičstva.



Každý rok pre seniorov organizujú pod Pustým hradom medzinárodnú športovú olympiádu. V septembri tohto roka bol jej 13. ročník. "Tiež sme aktívni v získavaní národných alebo medzinárodných grantov a rozširujeme tým naše služby o bezplatné aktivity," spomenul hovorca. Tento rok privítali viac ako sto frekventantov. Pre olympionikov pripravili súťaže v streľbe zo vzduchovky, stolnotenisový turnaj a streľbu z luku. Do bloku zaradili aj disciplíny ako hod na cieľ, hod na presnosť či kop na bránu.



Manažér ďalšieho vzdelávania na TUZVO Erik Selecký priblížil, že podujatie je aj o spoznávaní krajiny. "Keď sa pozrieme do histórie tohto podujatia, na našej univerzite sa vystriedalo viac ako tisíc študentov univerzít tretieho veku z Európy," zhrnul.



UTV vo Zvolene vznikla v roku 1996 odčlenením sa od UTV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Má tak viac ako 25-ročnú históriu.