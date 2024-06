Univerzita v Košiciach čiastočne zrekonštruuje strechy rektorátu

Košice 19. júna (TASR) - Práce na čiastočnej rekonštrukcii strechy budovy rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) na Šrobárovej ulici v Košiciach sa začali v uplynulých dňoch. Obnovou majú prejsť dve veže. Ako vyplýva zo zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, stáť by to malo približne 320.000 eur s DPH.



"Stavebné práce súvisiace s čiastočnou rekonštrukciou strechy - veže na budove rektorátu UPJŠ v Košiciach sa začali 10. júna. Očakávame, že budú ukončené do konca tohto roka," potvrdila pre TASR univerzita.



Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou. Veže majú byť podľa podkladov k verejnému obstarávaniu, z ktorého vzišiel zhotoviteľ, obnovené v plnom rozsahu a so zachovaním prvkov výzdoby. "Uvažuje sa s celkovou výmenou prvkov krovu a krytiny v replike pôvodného stavu. Počas prác na obnove prvky vhodné na sanáciu budú ponechané, ošetrené a osadené na pôvodné miesto," uvádza sa v dokumentoch s tým, že cieľom rekonštrukcie a stavebných úprav je návrh komplexnej pamiatkovej obnovy riešeného objektu v súlade s pravidlami a požiadavkami Krajského pamiatkového úradu Košice.